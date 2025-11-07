ดีเดย์ 11.11 เปิด “FUTURIUM ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต” และ Job World ทดสอบอาชีพ – ทักษะแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียน “สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล” รมว.กระทรวง อว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมชวนน้องๆ เยาวชนมาร่วมกันสร้างอนาคต

ดีเดย์ 11.11 เปิด “FUTURIUM ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต” และ Job World ทดสอบอาชีพ – ทักษะแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียน “สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล” รมว.กระทรวง อว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมชวนน้องๆ เยาวชนมาร่วมกันสร้างอนาคตผ่านการนำเสนอโลกที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) หรือ NSM ที่สร้างความฮือฮาด้วยการเชิญชวนให้นับถอยหลังสู่ “11.11 MISSION: THE LUCKY 111 | เปิดประตูสู่ FUTURIUM ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต” จนสร้างความฮือฮาให้กับประชาชนที่ติดตามในที่สุดก็ได้รับการเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2568 โดยนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า “11.11 MISSION: THE LUCKY 111 | เปิดประตูสู่ FUTURIUM ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต” เป็นรหัสการเปิดให้บริการ “FUTURIUM ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต” และ Job World ทดสอบอาชีพ – ทักษะแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 เดือน 11 หรือ พ.ย.2568 นี้ หลังจากที่ทุกคนรอคอยที่จะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของ อพวช. ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการสร้างอนาคต ด้วยการนำเสนอโลกที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยในโซน Innovation World และโลกแห่งการพัฒนาศักยภาพด้านการงานอาชีพในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 10 อุตสาหกรรม S-Curve ในโซน Job World โดยในวันอังคารที่ 11 พ.ย.2568 นี้ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.กระทรวง อว.จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ “FUTURIUM ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต” ในการเปิดให้บริการวันแรกคือวันที่ 11 พ.ย.เวลา 13.00 น.พร้อมมอบนโยบายในการยกระดับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศ เพื่อพัฒนากำลังคนในการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นายสุวรงค์ กล่าวต่อว่า สำหรับการเปิดให้บริการ FUTURIUM อพวช.ได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน เพื่อให้ฟิวเจอร์เรียม(FUTURIUM) เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ซึ่งก่อนหน้านี้ อพวช.ได้เปิดให้บริการรอบทดลองไปเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก โดยเราได้นำข้อเสนอแนะของผู้เข้าชมมาปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาพื้นที่การจัดแสดงให้มีความทันสมัย พร้อมเนื้อหาวิชาการที่น่าสนใจ และนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟมากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นโซน Innovation World และโลกแห่งการพัฒนาศักยภาพด้านการงานอาชีพในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 10 อุตสาหกรรม S-Curve หรือ โซน Job World แนะแนวเส้นทางอาชีพในปัจจุบันต่อเนื่องไปถึงอนาคต ซึ่งเป็นอาชีพที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดแสดง 27 อาชีพต้นแบบให้เยาวชนได้มาทดสอบสวมบทบาทในแต่ละอาชีพ อาทิ นักพัฒนาสายพันธุ์, วิศวกรเกษตรอัจฉริยะ, นักปฏิบัติการโรงเรือนระบบปิด, วิศวกรเครื่องกล, นักออกแบบยานยนต์, นักวางแผนระบบโลจิสติกส์, วิศวกรพลังงานแสงอาทิตย์, วิศวกรพลังงาน, นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม, เชฟอาหารรักษ์โลก, นักวิทยาศาสตร์การอาหาร, นักพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ฟิวเจอร์เรียม(FUTURIUM) ยังมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าชม รวมถึงระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนที่มาเยี่ยมชมได้รับประสบการณ์ที่สนุก สร้างสรรค์ และมีคุณค่า
“วันที่ 11.11 นี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของฟิวเจอร์เรียม(FUTURIUM) ในการเปิดประตูสู่โลกนวัตกรรม ซึ่งหวังว่าทุกท่านจะได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และได้มองเห็นโอกาสใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและประเทศชาติอย่างยั่งยืนในอนาคตตามแนวคิดการออกแบบฟิวเจอร์เรียม(FUTURIUM) คือ Infinity Shape สัญลักษณ์แห่งความไม่สิ้นสุดของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์” นายสุวรงค์ กล่าว
สำหรับผู้สนใจเข้าชม สามารถจองเข้าชมได้ที่ https://ticket.nsm.or.th/ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันศุกร์: 09.30 - 15.00 น. และวันเสาร์ - วันอาทิตย์: 09.30 - 17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 - 2577 - 9999 ต่อ 2122-2123 หรือ Faceook : FUTURIUM อพวช.