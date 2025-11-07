วช. หนุน อว. เปิดศูนย์เทคโนโลยี–นวัตกรรมโดรน ยกระดับท่องเที่ยวและเกษตรสมัยใหม่ที่อยุธยา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขานรับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิด “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรน” แห่งใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเยาวชนในภูมิภาค สร้างต้นแบบการใช้โดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเกษตร” โดยมี นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นางสาวนปภา สังฆโสภณ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. กล่าวว่า วช.ให้ความสำคัญกับนโยบายของ อว. ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับงานในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้เทคโนโลยีโดรน มีบทบาทอย่างมาก ทั้งในด้านเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา การคมนาคม และความมั่นคง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนแห่งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี “โดรน” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีบทบาทสำคัญทั้งในด้าน การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่และชุมชน โดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีของการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา ภาควิจัย และชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีโดรน และต่อยอดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเกษตร” แห่งนี้ ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีคุณค่าและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดในยุคดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติเทคโนโลยีโดรนในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางเทคนิค แต่เป็น “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา” ที่สามารถต่อยอดได้ทั้งในภาคการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวังภัยพิบัติ ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เติบโตอย่างยั่งยืน
นางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในนามของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนแห่งนี้
ศูนย์แห่งนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้โดรนในด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณ วช. และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้การสนับสนุนวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน และหวังว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
นางสาวนปภา สังฆโสภณ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือนี้ และเชื่อมั่นว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะเป็นพื้นที่สำคัญในการบ่มเพาะบุคลากร สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีโดรนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ฯ จะเป็นต้นแบบของการบูรณาการเทคโนโลยีและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประเทศไทยในภาพรวมต่อไป
อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า ในนามของสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แห่งนี้ ศูนย์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือจาก วช. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีโดรนในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ ทั้งในด้านการถ่ายภาพทางอากาศ การเกษตรอัจฉริยะ และการใช้โดรนในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพร้อมจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม ของ วช. สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่ สนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน