ปิดฉากสวย "มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย: Thai Vibe by DIPROM" ตอกย้ำพลังซอฟต์พาวเวอร์อาหาร-แฟชั่นไทย สร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 330 ลบ.

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) หรือ ดีพร้อมประกาศความสำเร็จการจัดงาน"มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย: Thai Vibe by DIPROM" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–12 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี ปิดฉากอย่างงดงาม พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้านอาหารและแฟชั่น ตอกย้ำศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดโลก ตลอด 3 วันของการจัดงาน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 23,000 คน สร้างมูลค่าการจับจ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรวมกว่า 330 ล้านบาทจากการซื้อขายสินค้าภายในงาน การสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการ SMEs เข้ารับคำปรึกษาทางธุรกิจจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของงานในฐานะกลไกสำคัญในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน
นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า "มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย: Thai Vibe by DIPROM" ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย ดีพร้อม ได้ดำเนินงานตาม 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) การสร้างสรรค์และต่อยอดผ่านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม อาทิ โครงการยกระดับหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทย การพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนอาหารถิ่นไทย 2) การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมอาหารชุมชน และการนำนวัตกรรมมาใช้ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยสู่ตลาดโลก 3) การสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับผ่านการสื่อสารและการบอกต่อโดยอินฟลูเอนเซอร์ และการเผยแพร่เรื่องราวของผู้ประกอบการไทยสู่สายตานานาชาติ
งาน "มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย: Thai Vibe by DIPROM" ถือเป็นกลไกสำคัญที่ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยได้อย่างทรงพลัง” ภายในงานได้มีการออกแบบพื้นที่จัดแสดงอย่างสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 4 โซนไฮไลท์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย ได้แก่ 1) โซน DIPROM Pavilion พื้นที่หลักภายใต้แนวคิด"Empowering Local, Elevating Global" นำเสนอผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากชุมชน พร้อมกิจกรรมสาธิตอาหารโดยเชฟชื่อดัง และการเรียนรู้วัตถุดิบไทยจากแหล่งต่าง ๆ 2) โซน Soft Power จาก 4 ภูมิภาค จำลองบรรยากาศท้องถิ่นจากภาคเหนือ กลาง อีสาน และใต้ พร้อมเมนูเด็ด “Hidden Gems” จากร้านอาหารชื่อดังทั่วประเทศ 3) โซนเสน่ห์ไทย Café พื้นที่สร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มจากกาแฟ ชา และโกโก้ไทย ถ่ายทอดเรื่องราวและอัตลักษณ์ของแหล่งปลูกทั่วประเทศ 4) โซนดีพร้อมแฟชั่น แสดงผลงานแฟชั่นและผ้าไทยที่สะท้อนภูมิปัญญาและแรงบันดาลใจในการแต่งกายสไตล์ไทยพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อป มินิคอนเสิร์ต และการแสดงวัฒนธรรมจากทั่วทุกภาค
“การจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกว่า 400 ร้านค้า ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และเมนูอาหารใหม่ ๆ จนกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จากเดิมที่เป็นเพียงร้านลับในท้องถิ่น โดยดีพร้อมได้ดำเนินการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือด้านพัฒนาสูตรอาหารใหม่ การพัฒนารูปแบบการจัดจานให้มีความน่าสนใจ และการสร้างมาตรฐานการบริการให้สอดคล้องกับตลาดสากล อีกทั้งงานนี้ยังเป็นเวทีให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตัวเองทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์อีกด้วย” นางสาวณัฏฐิญา กล่าว
ผลตอบรับจากการจัดงานตลอด 3 วัน มีผู้สนใจเข้าชมงานจำนวนกว่า 23,000 คน ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจับจ่ายใช้สอยภายในงานและมูลค่าการสั่งซื้อจากการจับคู่ธุรกิจรวมกว่า 300 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผ่านอินฟลูเอ็นเซอร์ ทำให้เกิดการรับรู้ถึงแบรนด์สินค้าต่าง ๆ ภายในงาน โดยมียอดวิวจาก content creators รวมกว่า 2,000,000 Views สร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและกลุ่มเป้าหมายใหม่ เกิดการกระตุ้นยอดขายให้ผู้ประกอบการให้เพิ่มสูงขึ้นได้กว่าร้อยละ 20 ต่อปี ตลอดจนสร้างให้เกิดกระแสการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เป็นการกระจายรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
นอกจากนี้ ดีพร้อม ยังมีแผนดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยอย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพด้วยหลักสูตรด้านการออกแบบ การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การตลาดดิจิทัล การจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศการส่งเสริมมาตรฐานการบริการ รวมถึงการสร้างแบรนด์ไทยให้โดดเด่นและแข่งขันได้ในระดับโลก ภายใต้นโยบาย "ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้" ซึ่งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ สร้างรายได้ กระจายโอกาส และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างมั่นคง
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.diprom.go.th หรือ เฟซบุ๊ก: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม- DIPROM