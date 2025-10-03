NARIT ชวนชมดาวเคราะห์เด่นเดือนตุลาคม 2568

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT เผย ตำแหน่งดาวเคราะห์ที่น่าสนใจในเดือนตุลาคม 2568 ที่สามารถชมได้อย่างชัดเจน และสามารถศึกษาพิกัดดาว กลุ่มดาวฤกษ์ และปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจบนท้องฟ้ายามค่ำคืน
1.ดาวเสาร์ : สามารถชมได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ - รุ่งเช้า สังเกตได้ทางทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ปัจจุบันดาวเสาร์โคจรอยู่ใกล้กับกลุ่มดาวฤกษ์คนแบกหม้อน้ำและกลุ่มดาวปลาคู่ (กลุ่มดาวฤกษ์ 12 จักรราศี)
2.ดาวพฤหัสบุดี :สามารถชมได้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืน - รุ่งเช้า สังเกตได้ทางทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ปัจจุบันดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ใกล้กับกลุ่มดาวฤกษ์คนคู่และกลุ่มดาวปู (กลุ่มดาวฤกษ์ 12 จักรราศี)
3.ดาวศุกร์ : สามารถชมได้ตั้งแต่เวลา 5.00 น. - รุ่งเช้า สังเกตได้ทางทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ปัจจุบันดาวศุกร์โคจรอยู่ใกล้กับกลุ่มดาวฤกษ์สิงโต (กลุ่มดาวฤกษ์ 12 จักรราศี)
4.ดาวพุธ :สามารถชมได้ตั้งแค่หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า – 19.00 น. และในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เหมาะแก่การณ์สังเกตการณ์มากที่สุด ปัจจุบันดาวพุธโคจรอยู่ใกล้กับกลุ่มดาวหญิงสาวและกลุ่มดาวคันชั่ง (กลุ่มดาวฤกษ์ 12 จักรราศี)
และในช่วง คืน 21 - เช้า 22 ตุลาคม 2568 เตรียมชม “ฝนดาวตกโอไรออนิดส์” (อัตราการตก 20 ดวง/ชั่วโมง) โดยจะเริ่มปรากฏทางทิศตะวันออก มีศูนย์กลางการกระจายบริเวณกลุ่มดาวนายพราน (Orion) ตั้งแต่เวลาประมาณ 22:30 น. ของวันที่ 21 ต.ค. จนถึงรุ่งเช้าวันที่ 22 ต.ค. ไม่มีแสงจันทร์รบกวน