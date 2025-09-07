(ชมคลิป) “ALIGN” อุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือวิศวกรไทย! ที่จะเดินทางไปกับยานฉางเอ๋อ 8 เพื่อสำรวจหาน้ำบนขั้วใต้ของดวงจันทร์

หลังจากภารกิจฉางเอ๋อ 6 ประสบความสำเร็จในการนำยานสำรวจลงจอดด้านไกลหรือด้านมืด บริเวณแอ่งแอตเคน (South Pole-Aitken basin) ขั้วใต้ของดวงจันทร์ พื้นที่ที่ยังไม่เคยถูกสำรวจพร้อมกับนำดินกลับมายังโลกสำเร็จ องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (CNSA) จึงได้มีการวางแผนที่จะกลับไปสำรวจบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์อีกครั้ง ในภารกิจฉางเอ๋อ 8 (Chang'e - 8) ที่จะเดินทางกลับไปสำรวจในปี พ.ศ. 2573 และในภารกิจนี้จะมี “อุปกรณ์ ALIGN” อุปกรณ์วิจัยอวกาศจากฝีมือวิศวกรไทยร่วมเดินทางไปด้วย ซึ่งในภารกิจฉางเอ๋อ 7 ที่จะเดินทางไปก่อนในปี พ.ศ. 2569 ก็มีอุปกรณ์วิจัยอวกาศจากฝีมือวิศวกรไทยร่วมในภารกิจด้วยเช่นกัน
อุปกรณ์ ALIGN (Assessing Lunar Ion-Generated Neutrons) เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ไทย นำโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT ร่วมกับ องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (CNSA) หนึ่งในอุปกรณ์ปฏิบัติภารกิจวิทยาศาสตร์ที่จะส่งขึ้นไปกับยานลงจอดบนพื้นผิว (Lander) ณ บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ ภายใต้ภารกิจ “ฉางเอ๋อ 8” ในปี 2573 อุปกรณ์นี้จะทำการตรวจวัดการแผ่รังสีของอนุภาคคอสมิกพลังงานสูง รวมถึงนิวตรอนอัลบีโด (Albedo neutron) เพื่อวัดนิวตรอนที่ปลดปล่อยออกมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นผิวของดวงจันทร์กับรังสีคอสมิก ปริมาณนิวตรอนนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งบอกได้ถึงอันตรายจากรังสีที่นักบินอวกาศอาจจะต้องพบระหว่างการสำรวจดวงจันทร์ หรือการตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์ของมนุษย์ในอนาคต
ข้อมูลที่ได้รับทั้งจากวงโคจรในภารกิจฉางเอ๋อ 7 และบนพื้นผิวในภารกิจฉางเอ๋อ 8 จะนำมาผสานรวมกันเพื่อศึกษาทำความเข้าใจปริมาณรังสีต้นกำเนิด และกระบวนการเกิดรังสีที่อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์บนดวงจันทร์ในอนาคตได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
