(ชมคลิป) "CE-7 MATCH" อุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือวิศวกรไทย! ที่จะเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์ในภารกิจฉางเอ๋อ 7

MGROnline Science พาไปทำความรู้จัก "CE-7 MATCH" อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอวกาศ (Moon Aiming Thai Chinese Hodoscope - MATCH) อุปกรณ์วิจัยวิทยาศาสตร์ (Payload) แรกของวิศวกรไทยที่จะถูกติดตั้งกับยานโคจรรอบดวงจันทร์ในภารกิจ “ฉางเอ๋อ 7” ที่จะถูกส่งขึ้นสู่อวกาศและเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์ในปี พ.ศ. 2569
อุปกรณ์ CE-7 MATCH เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ไทย นำโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT และ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันวิจัยของจีน ได้แก่ องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (CNSA) โครงการสำรวจดวงจันทร์ของจีน (CLEP) ห้องปฏิบัติการสำรวจอวกาศห้วงลึก (DSEL) และหน่วยงานภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์อวกาศแห่งชาติจีน (NSSC) สถาบันทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ขั้นสูงและฟิสิกส์แห่งฉางชุน (CIOMP) สถาบันฟิสิกส์สมัยใหม่ (IMP) รวมถึงมหาวิทยาลัยจี๋หลิน
ปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ส่งมอบส่งมอบให้ทางสถาบันวิจัยของจีน เพื่อนำไปติดตั้งกับยานโคจรรอบดวงจันทร์ในภารกิจฉางเอ๋อ 7 และเตรียมขึ้นสู่อวกาศกลางปี พ.ศ. 2569
อ่าน :NARIT ส่งมอบ "CE-7 MATCH" อุปกรณ์วิจัยอวกาศของไทย ผนึกกำลังไทย - จีน สำรวจดวงจันทร์ปี 69 ในโครงการฉางเอ๋อ 7
สำหรับภารกิจ “ฉางเอ๋อ 7” มีเป้าหมายเพื่อไปสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์ที่คาดว่าอาจมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานในโครงการสถานีวิจัยนานาชาติบนดวงจันทร์ (International Lunar Research Station : ILRS) ประกอบด้วยยานโคจรรอบ (orbiter) ยานลงจอด (lander) รถสำรวจ (rover) ยานกระโดดสำรวจ (hopper) และดาวเทียมถ่ายทอดสัญญาณ (relay satellite)
ประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่จะติดตั้งไปกับยานดังกล่าว เพื่อโคจรรอบดวงจันทร์ นั่นคือ CE-7 MATCH ขนาด 14.6 × 14.5 × 26.5 เซนติเมตร มีภารกิจหลักคือการวัดอนุภาคพลังงานสูงในวงโคจรรอบดวงจันทร์ เพื่อตรวจสอบผลกระทบของรังสีคอสมิกและพายุสุริยะที่จะส่งผลต่อระบบเทคโนโลยี