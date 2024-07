“อว.แฟร์” โชว์พลัง อววน. 11-13 ก.ค. นี้ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน “อว.แฟร์ ระดับภูมิภาค” ภาคกลาง ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก อว.แฟร์ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 – 22 มิถุนายน, วันที่ 27 – 29 มิถุนายน และ วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนวัตกรรม หรือสตาร์ทอัพไทย ให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมมากมายที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 6 โซนหลัก ได้แก่1.โซน Inspiration by Science ปลุกจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ และสนุกไปกับวิทยาศาสตร์ พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำน่าตื่นเต้นไปกับ AR / VR และโดม Immersive Art ระเบิดจินตนาการสุดสนุกสนาน Financial Boardgame เกมเสริมทักษะทางการเงิน สำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Learning by Playing และเกมหุ่นยนต์วิ่งทะลุกระดาน (Trader Hunter) เรียนรู้เรื่องพื้นฐานการลงทุนในหุ้นสามัญ ความสำคัญของการกระจายความเสี่ยง กลไกที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น เป็นต้น2. โซน Science for Lifelong Learning พบกับบูธ Up skill Re skill และ New skill สำหรับอนาคต อาทิ“วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ)”Skill Transcript เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นิสิตเห็นภาพรวมทักษะที่ได้พัฒนา เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนกับอาชีพในอนาคต และสามารถวางแผนพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังช่วยให้สถาบันการศึกษาสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง“ การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยระบบคลังปัญญาดิจิทัลที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลพลิกผัน”“เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผลงานและการต่อยอดเทคโนโลยี แป้งอัดแข็งที่มีแป้งเท้ายายม่อมเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต”“เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสมุนไพรไทย” เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผลงานและการต่อยอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการสกัดสาระสำคัญในสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อใช้ในการตั้งตำรับหรือออกแบบนวัตกรรมที่สามารถนำมาต่อยอดในการดำเนินธุรกิจเครื่องสำอางทั้งด้านการดูแลผิวพรรณและการตกแต่งใบหน้า เช่น กันแดดรูปแบบแท่ง เซรั่มแฮโทนิค และลิปสติกเปลี่ยนสีตามค่า pH เป็นต้น“แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต BUU Lifelong Learning” มหาวิทยาลัยมีระบบแพลตฟอร์มที่ครบวงจร รองรับทั้งหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนเดิมอยู่แล้ว รายวิชา หลักสูตรระยะสั้น MOOCs ได้ มีความพร้อมที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบคลังหน่วยกิตของกระทรวง อว. รายวิชา BUU MOOCS แบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 31 รายวิชา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 8 รายวิชา และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 9 รายวิชา“หลักสูตร sandbox” คือแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากขึ้น โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้:1.ความยืดหยุ่นในการออกแบบหลักสูตร: สถาบันการศึกษาสามารถออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้2.การบูรณาการระหว่างสาขาวิชา: เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ข้ามศาสตร์และสาขาวิชาได้มากขึ้น3.ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน4.การเรียนรู้แบบ Project-based และ Experiential Learning: เน้นการเรียนรู้ผ่านโครงงานและประสบการณ์จริง5.ความคล่องตัวในการปรับปรุงหลักสูตร: สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนได้รวดเร็วตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแนวคิดนี้มีจุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต3.โซน Startup Launchpad พบกับ นิทรรศการแสดงสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่สาย deep tech อัพเดทเทคโนโลยีฝีมือคนไทย และกิจกรรมการประกวดแข่งขันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมล้ำสมัย4. โซน Science for Exponential Growth ได้รวบรวมบริการและกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยแพลทฟอร์มอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และกลไกสนับสนุนของกระทรวง อว.5. โซน Science for All Well-being จะมีการแสดงสินค้าและบริการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น บริการโดรนเพื่อการเกษตรและการพัฒนาธุรกิจ สินค้านวัตกรรมรองเท้าเพื่อสุขภาพ และสินค้านวัตกรรมดักจับฝุ่น6. โซน Science for Future Thailand รวมเอาเทคโนโลยีสุดล้ำ ผลงานวิจัยที่พร้อมต่อยอดเป็นนวัตกรรมล้ำค่าในอนาคต การเสวนาด้าน AI และเทคโนโลยีในอนาคต“ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “อว.แฟร์ ระดับภูมิภาค” ภาคใต้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion) การแข่งขันหุ่นยนต์ SCI ROV Tournament, เวทีประกวด Innovation Award 2024 การประกวดวาดภาพ การประกวดร้องเพลง กิจกรรม Workshop การจำหน่ายสินค้า และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก “แว่นใหญ่” และ “วง Jetset’er”