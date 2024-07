“อว.แฟร์” โชว์พลัง อววน. 4 – 6 ก.ค. นี้ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) มอบหมายให้ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน “อว.แฟร์ ระดับภูมิภาค” ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก อว.แฟร์ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 – 22 มิถุนายน และ วันที่ 27 – 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนวัตกรรม หรือสตาร์ทอัพไทย ให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมมากมายที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 6 โซนหลัก ได้แก่1.โซน Inspiration by Science ปลุกจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ และสนุกไปกับวิทยาศาสตร์ พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำน่าตื่นเต้นไปกับ AR / VR และโดม Immersive Art ระเบิดจินตนาการสุดสนุกสนาน Financial Boardgame เกมเสริมทักษะทางการเงิน สำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Learning by Playing และเกมหุ่นยนต์วิ่งทะลุกระดาน (Trader Hunter) เรียนรู้เรื่องพื้นฐานการลงทุนในหุ้นสามัญ ความสำคัญของการกระจายความเสี่ยง กลไกที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น เป็นต้น2. โซน Science for Lifelong Learning พบกับบูธ Up skill Re skill และ New skill สำหรับอนาคต อาทิ“รถตัดหญ้าอัตโนมัติ” คุณสมบัติบังคับด้วยเซนเซอร์เข็มทิศทำงานร่วมกับ GPS สำหรับส่งสัญญาณผ่านระบบอิเลคทรอนิค เพื่อควบคุมมอเตอร์หลัก ตามที่เราต้องการได้“แอปพลิเคชั่นเกม สำหรับการฝึก BASIC CPR CHEST COMPRESSIONS” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกทำ CPR สำหรับการกดหน้าอก (Chest compressions) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกดหน้าอก ระหว่างการฝึกด้วยแอปพลิเคชั่น กับวิธีการฝึกแบบปกติ“ดมตะ กลิ่นกาแฟพกพา” ยาดมกาแฟ (กลิ่นกาแฟคั่วบดกาแฟแท้ๆ ปราศจากกลิ่นสังเคราะห์ โดยดึงโมเลกุนกลิ่นความหอมของเมล็ดกาแฟ ออกมาเป็นน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดกาแฟ ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการดื่ม สดชื่นตื่นตัว ตัวช่วยของการขาดกาแฟไม่ทำให้ใจสั่น ไม่มีคาแฟอีน“SMART MOBILITY AND AGRICULTURE” แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์และ IoT สำหรับมังคุดนอกฤดูกาลซึ่งประกอบด้วยสถานีตรวจวัดอากาศและดินอัตโนมัติ ระบบเซนเซอร์โหมดส่งข้อมูลไปยังระบบแม่ข่ายบนคลาวด์ ระบบเว็บท่า และระบบมาสเตอร์เอไอ เพื่อควบคุมการรดน้ำ ใส่ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง ส่งผลทำให้มังคุดนอกฤดูมีคุณภาพส่งออกที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการให้น้ำ ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง และลดโอกาสการเกิดโรค มีหน่วยประมวลผลหลักที่รับกำลังไฟฟ้า3.โซน Startup Launchpad พบกับ นิทรรศการแสดงสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่สาย deep tech อัพเดทเทคโนโลยีฝีมือคนไทย และกิจกรรมการประกวดแข่งขันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมล้ำสมัย4. โซน Science for Exponential Growth ได้รวบรวมบริการและกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยแพลทฟอร์มอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และกลไกสนับสนุนของกระทรวง อว.5. โซน Science for All Well-being จะมีการแสดงสินค้าและบริการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น บริการโดรนเพื่อการเกษตรและการพัฒนาธุรกิจ สินค้านวัตกรรมรองเท้าเพื่อสุขภาพ และสินค้านวัตกรรมดักจับฝุ่น6. โซน Science for Future Thailand รวมเอาเทคโนโลยีสุดล้ำ ผลงานวิจัยที่พร้อมต่อยอดเป็นนวัตกรรมล้ำค่าในอนาคต การเสวนาด้าน AI และเทคโนโลยีในอนาคตและบูธนิทรรศการ TECH SHOWCASE อีก 15 บูธ ประกอบด้วย1.ระบบติดตามเรือด้วยเทคโนโลยีไอโอที (IoT)2.เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลิงทะเล3.ธนาคารปูม้าชุมชนนวัตกรรม4.การประเมินตาเขโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์5.รถตัดหญ้าอัตโนมัติและรถโกคาร์ท6.แอปพลิเคชั่น Basic CPR Chest Compressions7.เทคนิคการวาดลายบนผ้าด้วยสารธรรมชาติ8.เจลอิมัลชั่นนวดจากไขปาล์มแดงที่บรรจุสารสกัดจากขิง9.สารปรับปรุงดินจากชีวภัณฑ์10.ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช11.เครื่องสำอางผสมสารสกัดธรรมชาติ12.ยาดมจากสกัดน้ำมันจากเมล็ดกาแฟ13.การยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเมล็ดประพืชพื้นถิ่น14.การยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาใส่อวนอาหารพื้นถิ่น15.นวัตกรรมอาหารจากน้ำผึ้งชันโรง“ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “อว.แฟร์ ระดับภูมิภาค” ภาคใต้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2567 ณ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion) การแข่งขันหุ่นยนต์ SCI ROV Tournament, เวทีประกวด Innovation Award 2024 การประกวดวาดภาพ การประกวดร้องเพลง กิจกรรม Workshop การจำหน่ายสินค้า และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ไท ธนาวุฒิ