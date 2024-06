อว.โชว์ สุดยอด งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. จัดขึ้นภาคแรกเมืองย่าโม นครราชสีมา ยกผลงานวิจัย นวัตกรรม ของเด็ด ของดีมากมายมาสร้างรู้ ความประทับใจให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัส

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดใหญ่ “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THALAND ระดับภูมิภาค” ประเดิมที่แรกอีสาน 20-22 มิถุนายน2567 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา เผยพร้อมโชว์ศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมน.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) เปิดเผยว่า งาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THALAND ระดับภูมิภาค” จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนวัตกรรม หรือ สตาร์ทอัพไทย ให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก ให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถนำไปพัฒนาคนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในทุกช่วงวัย อีกทั้ง ขับเคลื่อนให้เกิดผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี และการจัดการสมัยใหม่ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ ที่สำคัญสามารถเป็นพลังสร้างผลลัพท์ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยพลังจากการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THALAND ระดับภูมิภาค” ประเดิมที่แรก ภาคอีสานระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรต(Royal Pavilion) SCI ROV Tournament, Innovation Award 2024, การประกวดวาดภาพ, การประกวดร้องเพลง, กิจกรรมสัมมา, การแสดงนวัตกรรมตลาดนัดหลักสูตร, การจำหน่ายสินค้า, โซนนิทรรศการผลงานเด่น, มินิคอนเสิร์ต, และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายภายในงาน ทั้งนี้ จะมีกำหนดจัดอีก 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ วันที่ 27 -29 มิถุนายน 2567 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จ.เชียงใหม่ ภาคใต้วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช และ ภาคตะวันออก วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมธำรงบัวศรี ม.บูรพา จ.ชลบุรี น.ส.ศุภมาส กล่าวเพิ่มเติมทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเที่ยวชมงานดังกล่าวฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา