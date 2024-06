กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปิดงาน“อว.แฟร์ ระดับภูมิภาค” ภาคเหนือ ชูไฮไลท์6โซนกิจกรรมโชว์ศักยภาพพัฒนา ศก.ไทย

วันนี้(28 มิ.ย.67) ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน “อว.แฟร์ ระดับภูมิภาค” ภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย.67 โดยมีนายเอกพงษ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กปว.) กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เฉลิม แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะรองประธานคณะทำงานขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ กล่าวต้อนรับ พร้อมผู้บริหาร อว.และมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ เข้าร่วมจำนวนมากสำหรับการจัดงาน“อว.แฟร์ ระดับภูมิภาค” ภาคเหนือ ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก อว.แฟร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 มิ.ย.67 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม และสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนวัตกรรม หรือสตาร์ทอัพไทย ให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลกภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมมากมายที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 6โซนหลัก ได้แก่1.โซน Inspiration by Science ปลุกจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ และสนุกไปกับวิทยาศาสตร์ พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำน่าตื่นเต้นไปกับ AR / VR และโดม Immersive Art ระเบิดจินตนาการสุดสนุกสนาน Financial Boardgame เกมเสริมทักษะทางการเงิน สำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Learning by Playing และเกมหุ่นยนต์วิ่งทะลุกระดาน (Trader Hunter) เรียนรู้เรื่องพื้นฐานการลงทุนในหุ้นสามัญ ความสำคัญของการกระจายความเสี่ยง กลไกที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น เป็นต้น2. โซน Science for Lifelong Learning พบกับบูธ Up skill Re skill และ New skill สำหรับอนาคต อาทิ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรที่รวมเอาหลักสูตรสมัยใหม่สำหรับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต เช่น หลักสูตรดิจิทัลสร้างสรรค์ (Creative Digital) ยกระดับศักยภาพผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน Tourism wellness ทำให้การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพมีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น,หลักสูตรการสกัด (extraction) เพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร,หลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมพลาสมาเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีพลาสมา และสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ,หลักสูตรโอลิโอเคมีคอลเพื่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันที่ยั่งยืน และหลักสูตร การออกแบบอินโฟกราฟิกและโมชันกราฟิก3. โซน Startup Launchpad พบกับ นิทรรศการแสดงสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่สาย deep tech อัพเดทเทคโนโลยีฝีมือคนไทย และกิจกรรมการประกวดแข่งขันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมล้ำสมัย อาทิเช่น ผ้าฝ้ายทอมือผสมเส้นใยฟิลาเจนย้อมสีธรรมชาติ,ผงถ่านล้างผัก ดูดซับสารพิษ สารเคมีตกค้างในผัก หรือ โปรตีนแบบใสสกัดจากข้าวและถั่วลันเตา / โปรตีนไข่ขาว พร้อมทาน เป็นต้น4. โซน Science for Exponential Growth ได้รวบรวมบริการและกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยแพลทฟอร์มอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และกลไกสนับสนุนของกระทรวง อว. ,5. โซน Science for All Well-being จะมีการแสดงสินค้าและบริการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น บริการโดรนเพื่อการเกษตรและการพัฒนาธุรกิจ สินค้านวัตกรรมรองเท้าเพื่อสุขภาพ และสินค้านวัตกรรมดักจับฝุ่น และ 6. โซน Science for Future Thailand รวมเอาเทคโนโลยีสุดล้ำ ผลงานวิจัยที่พร้อมต่อยอดเป็นนวัตกรรมล้ำค่าในอนาคต การเสวนาด้าน AI และเทคโนโลยีในอนาคตทั้งนี้ผู้สนใจสามารถข้าร่วมงาน “อว.แฟร์ ระดับภูมิภาค” ภาคเหนือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย.67 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion),การแข่งขันหุ่นยนต์ SCI ROV Tournament, เวทีประกวด Innovation Award 2024 ,การประกวดวาดภาพ ,การประกวดร้องเพลง ,กิจกรรม Workshop }การจำหน่ายสินค้า และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก วงดนตรีขวัญใจชาวเชียงใหม่ ”เขียนไขและวานิช“