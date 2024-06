NIA ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม Innovator Bootcamp สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม ปี 2

หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับเปิดหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่ต้องการความเติบโตบนพื้นฐานความยั่งยืนผ่านแนวคิด BCG Model มาร่วมเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SMEs ให้มีฐานนวัตกรรม ต่อยอดธุรกิจด้วยโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรมให้เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยดำเนินการจัดทำหลักสูตและได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศร่วมกิจกรรม "Grooming Online" กว่า 600 รายและผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรม "Innovator Bootcamp" จำนวน 56 ราย ที่จะได้รับคำปรึกษาเชิงลึกแบบ 1:1 จากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมที่จะมาช่วยบ่มเพาะขีดความสามารถ พร้อมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจจากหน่วยงานพันธมิตร เจาะลึกกลยุทธ์ความสำเร็จในทุกมิติ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1โดยกิจกรรมในวันแรกของ "Innovator Bootcamp" ได้รับเกียรติจากคุณสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและ SME START UP และ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณภาสพล สาริมาน กรรมการบริหารบริษัท พีอาร์อี ซัสเทนเอเบิ้ล คอนซัลแทนซี จำกัด กล่าวแนะนำหลักสูตร และเริ่มเรียนวิชาแรก "Business Model Navigator" โดยคุณสุรนาม พานิชการ ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท โทฟุซัง จำกัด และ อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่มาสอนและทำเวิร์กชอป "From Innovation Thinking to Practice"ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Innovation Bootcamp จะได้นำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) พร้อมร่วมชิงทุนพัฒนาและโล่รางวัลจากทางธนาคารออมสิน มูลค่ากว่า 50,000 บาท อีกด้วย ร่วมติดตามผลงานแผนธุรกิจจากผู้ประกอบการในหลักสูตร STEP IN รุ่น 2 ได้ที่เพจสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และเพจสถาบันวิทยาการนวัตกรรมหรือ NIA Academy