LINE เปิด ‘BOOTCAMP CLASSROOM’ เสริมความรู้ผู้ประกอบการไทย

LINE มอบโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้วยโปรแกรม BOOTCAMP CLASSROOM ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในปีนี้ LINE ได้เปิดตัว BOOTCAMP CLASSROOM ภาคพิเศษ 2 รูปแบบใหม่เพื่อเจาะลึกความรู้ให้กับผู้ประกอบการไทยยิ่งขึ้น1.BOOTCAMP CLASSROOM The Exclusiveคอร์สเรียนเข้มข้นต่อเนื่อง 2 เดือนที่ LINE Certified Coach จะถ่ายทอดความรู้ครบถ้วนพร้อมให้คำปรึกษาฟรีตลอดหลักสูตร ครอบคลุมการใช้งานโซลูชันต่างๆ บน LINE เช่น LINE OA, LINE Ads, LINE SHOPPING และ MyCustomer l CRM ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจได้หลักสูตรใน BOOTCAMP CLASSROOM The Exclusive แบ่งเป็น 6 หลักสูตรจาก LINE Certified Coach 6 ทีม เน้นความหลากหลายครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท ตั้งแต่คอร์สรวมไปจนถึงคอร์สเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มธุรกิจความงาม กลุ่มธุรกิจที่มีหน้าร้าน และกลุ่มธุรกิจออนไลน์ ผู้ประกอบการสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความเหมาะสมของธุรกิจ2.BOOTCAMP CLASSROOM เจาะลึก LINE Ads สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงามคลาสเรียน 1 วันเต็มที่เจาะลึกการใช้งาน LINE Ads สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงามโดยเฉพาะ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก LINE ประเทศไทยและ LINE Certified Coach จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมแบ่งปันกลยุทธ์การทำโฆษณาให้ประสบความสำเร็จ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจสุขภาพและความงามสามารถดูรายละเอียดความเคลื่อนไหว ข้อมูลเพิ่มเติมของ BOOTCAMP CLASSROOM สองภาคพิเศษนี้ พร้อมติดตามอัปเดตข้อมูล BOOTCAMP CLASSROOM คลาสปกติทั่วไปในแต่ละเดือน ไปจนถึงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ บน LINE และกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับ SME ไทย ได้ที่ LINE OA: @linebizth และเฟซบุ๊ก LINE for Business