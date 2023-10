“ศุภมาส” ร่วมเปิดประชุม “STS Forum 2023” ลั่นพร้อมร่วมมือกับประชาคมโลกแก้ปัญหาที่ท้าทายมนุษย์

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เข้าร่วมเปิดการประชุมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 20 (Science and Technology in Society: STS forum 2023) ภายใต้กรอบแนวคิด “Lights and Shadows of Science and Technology” ซึ่งเป็นเวทีหารือด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นจากนั้น น.ส.ศุภมาส ได้เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Ministers’ Roundtable Meeting) ในประเด็น “Open Science and International Brain Circulation” โดยประเทศไทยได้นำเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียว สร้างนวัตกรรมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน และเทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีได้นำความเจริญก้าวหน้าและสะดวกสบายมาสู่มวลมนุษยชาติ แต่ก็ยังซึ่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาดังกล่าว โดยที่ประชุมได้เห็นพ้องร่วมกันในการร่วมมือแก้ไขปัญหาของโลกดังกล่าว เพื่อความผาสุกและอนาคตที่ยั่งยืนโดยในการประชุม น.ส.ศุภมาส ได้กล่าวว่า กระทรวง อว. มุ่งเน้นการผสานกำลังจากหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย ร่วมกับพันธมิตรจากภาคเอกชนและประชาชนประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านนโยบายเศรษฐกิจ BCG โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงานสะอาด เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ความเป็นกลางทางคาร์บอน การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะสามารถร่วมตอบโจทย์ประเด็นสำคัญของโลกในปัจจุบันได้"การจะก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาคมโลก ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data เป็นเครื่องมือ โดยกระทรวง อว. เอง พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกประเทศ เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เป็นตัวกลางเชื่อมภาควิชาการและอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการดำเนินงานดังกล่าว" น.ส.ศุภมาส กล่าวทั้งนี้ ในช่วงเช้าก่อนการประชุม น.ส.ศุภมาส ได้ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับ ฯพณฯ ฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น พร้อมด้วยรัฐมนตรีประเทศต่าง ๆ กว่า 40 คน โดยมี นายมาซาฮิโตะ โมริยามะ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ของญี่ปุ่นให้การต้อนรับ