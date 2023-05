ความสามารถไม่แพ้เด็กชาติใด เยาวชนไทย ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ คว้ารางวัลที่ 1 สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ ในเวทีการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก REGENERON ISEF 2023 ที่สหรัฐฯ

ข่าวดีของเด็กไทยเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่ 20 พ.ค. โดย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)​ เปิดเผยว่า กระทรวง อว. โดย NSM สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งนักเรียนไทยที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก สำหรับเยาวชน REGENERON ISEF 2023 ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย Society for Science & the Public ระหว่างวันที่ 13-19 พ.ค.2566 โดยมีตัวแทนเยาวชนกว่า 1,600 คน จาก 63 ประเทศจากทั่วโลกและมลรัฐต่างๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเข่าแข่งขันใน 15 สาขา เช่น วิศวกรรม พืชวิทยา สัตวศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการขนส่ง เป็นต้น โดยปีนี้ กระทรวง อว. ได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 14 ทีม มาจาก 2 เวที ได้แก่ ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thai Young Scientist Festival, TYSF 2023) ภายใต้การสนับสนุนโดย NSM และสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ และการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (Young Scientist Competition, YSC 2023) โดย สวทช. และมหาวิทยาลัยพันธมิตร ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ผลปรากฎว่าทีมเยาวชนไทยจากโรงเรียนกรุงเทพคริส เตียนวิทยาลัย สามารถคว้ารางวัลใหญ่ที่สุดของการประกวด คือ “รางวัลสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(Regeneron Young Scientist Awards)” จากผลงาน “การเพิ่มอัตราการรอดของแมลงช้างปีกใส (Mallada basalis) จากพฤติกรรมการฟักและการเลือกกินอาหาร (Innovation for Optimizing Lacewing Survivability)” ได้รับเงินรางวัล 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.7 ล้านบาทพร้อมกับคว้ารางวัล Grand Awards อันดับ 1 สาขาสัตวศาสตร์ พร้อมเงินรางวัล 5000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 170,000 บาทนอกจากนี้ ทีมเยาวชนจากประเทศไทย ยังสามารถคว้ารางวัล Grand Awards และ Special Awards มาครอบครองอีกหลากหลายสาขา ได้แก่ ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 2 สาขาสัตวศาสตร์ พร้อมเงินรางวัล 2000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ จากผลงานโครงการวิธีการใหม่ในการตรวจสอบการติดเชื้อโรคเพบริน ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์โลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เงินรางวัล 2,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ จากผลงานการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมป่าหลังเกิดไฟป่าเลียนแบบโครงสร้างของผลน้อยหน่าเครือร.ร.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์ เงินรางวัล 1000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ จากผลงาน “วิธีการยั่งยืนในการควบคุมปัญหาการเป็นศัตรูพืชของหนอนด้วงสาคู” นอกจากนี้โครงการนี้ยังได้รับรางวัล Special Award อันดับที่ 2 จากหน่วยงาน : U.S. Agency for International Development (USAID) ในสาขา Agriculture and Food Security รับเงินรางวัล 3000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ อีกด้วยร.ร.กำเนิดวิทย์ จ.ระยอง ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 3 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ พร้อมเงินรางวัล 1000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ จากผลงานการศึกษาแบบจาลองผลของสนามแม่เหล็กต่อพายุทรงหลายเหลี่ยมบนดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์โดยหลักความไม่เสถียรเชิงอุทกพลศาสตร์ ร.ร.โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 4 สาขาชีววิทยาเชิงคำนวณและชีวสารสนเทศศาสตร์ พร้อมเงินรางวัล 500 ดอลล่าร์สหรัฐฯ จากผลงาน PROSynMOGN: การปรับปรุง Graph Neural Networks สำหรับโมเลกุลเพื่อทำนายการเสริมฤทธิ์ของยาคู่ผสมสำหรับรักษาโรคมะเร็งที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการแสดงออกของโปรตีน และ ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปริวรรต เงินรางวัล 500 ดอลล่าร์สหรัฐฯ จากผลงานออร่า “ผู้ช่วยป้องกัน ชะลอ และฟื้นฟูข้อเสื่อม” นอกจากนี้โครงการนี้ยังได้รับรางวัล Special Awards อันดับที่ 1 จากหน่วยงาน : Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society ในสาขา: Life Sciences Discipline รับเงินรางวัล 1,500 ดอลล่าร์สหรีฐฯ อีกด้วย“ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเยาวชนทุกคน ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใด หวังว่าทุกผลงานจะนำไปต่อยอดในการพัฒนาและสร้างประโยชน์ในวงกว้างให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต” ผศ.ดร.รวิน กล่าวด้าน ศ.ดร.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า Regeneron ISEF 2023 ถือเป็นเวทีที่มีความสำคัญด้านการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และสนุกไปกับการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ซึ่งเด็กและเยาวชนของชาติเป็นบุคคลที่มีบทบาทและส่วนสำคัญอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นรากฐานและกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการส่งเสริมให้เยาวชนมีประสบการณ์จากการแข่งขันบนเวทีโลกจะเป็นกุญแจสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนของประเทศรศ.ดร.ธนัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการแข่งขันโครงงานวิทย์ฯ ระดับโลก ถือเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่หาไม่ได้ง่ายๆ หวังว่าจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้จากการประกวดในครั้งนี้ มาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ต่อไป