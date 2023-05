ปลัด สธ.หารือจัดประชุม PMAC 2024 รุกแก้ปัญหาระดับโลก "ความเสมอภาคสุขภาพในยุคขัดแย้ง"

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่เมืองมองเทรอซ์ สมาพันธรัฐสวิส นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้เป็นผู้แทน สธ.เข้าร่วมการประชุมเตรียมการครั้งที่ 3 เพื่อจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567 (Prince Mahidol Award Conference: PMAC 2024) ร่วมกับคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และผู้แทนจากหน่วยงานต่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) The Rockefeller Foundation และ Chatham House เป็นต้น ทั้งนี้ การประชุม PMAC มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเพื่อให้การประชุมเกิดผลกระทบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพระดับโลกอย่างแท้จริงสำหรับการประชุม PMAC 2024 จะจัดขึ้นวันที่ 22-27 มกราคม 2567 ในหัวข้อหลัก "ภูมิรัฐศาสตร์ และความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคแห่งความขัดแย้ง" (Geopolitics and Health Equity in an Era of Polycrises) ซึ่งการประชุมเตรียมการครั้งที่ 3 นี้ เป็นการหารือเกี่ยวกับรูปแบบและการจัดประชุมหัวข้อย่อยต่างๆ รวมทั้งพิจารณากิจกรรมคู่ขนานในระหว่างการประชุม PMAC 2024