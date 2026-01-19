หมอกระดูกชวนเดิน-วิ่ง ระดมทุน ช่วย 13 โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์รักษาโรคกระดูกและข้อ ในโครงการ ‘หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล’

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ผนึกกำลัง สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, มูลนิธิแพทย์
ออร์โธปิดิกส์, ศิริราชมูลนิธิ, มูลนิธิก้าวคนละก้าว, We Run THAILAND, Butter Bear, ช่อง 3 HD และ Workpoint เปิดตัวโครงการ ‘หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล’
ชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมบริจาค ระดมทุน 100 ล้านบาท ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านกระดูกและข้อจำนวน 13 แห่งทั่วประเทศ พร้อมชวนเดิน-วิ่ง เพื่อกระดูกและข้อที่ดีของคนไทย พิชิตระยะทาง 60 ล้านกิโลเมตร โดยจะจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ โซน Central Court เซ็นทรัลเวิลด์