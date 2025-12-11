GFC มอบเงินบริจาคสมทบ “กองทุนเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส” ศิริราชมูลนิธิ

คณะผู้บริหาร บมจ.เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ (“GFC”) นำโดย รศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ รองประธานกรรมการบริษัท พญ.ปรวัน ตั้งธรรม แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และกรรรมการบริษัท และ ภก.นที ตั้งจิตรสดใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มอบเงินบริจาคสมทบ “กองทุนเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส” ศิริราชมูลนิธิ เนื่องในวาระ 70 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า จำนวน 500,000 บาท โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำความดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน โดยเน้นการสนับสนุนด้านสาธารณสุข และการช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพราะบริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการส่งต่อโอกาสสู่การช่วยเหลือเพื่อคืนกลับสู่สังคมไทย
