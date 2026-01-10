LET'S GAME ON! กทม. พาน้อง ๆ ย้อนเวลาตะลุยโลกเกมยุค 90s เติมเต็มความสุขในวันเด็ก 2569 @พิพิธภัณฑ์เด็กจตุจักร

เมื่อวันที่ (10 ม.ค. 69) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 โดยมี นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางวิไล เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้องร่วมในงาน ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า งานวันเด็กวันนี้ถือเป็นงานสำคัญที่สุดของปีของกรุงเทพมหานคร เพราะไม่มีอะไรสำคัญสำหรับเมืองนี้มากกว่าเด็กแล้ว เพราะเด็กคืออนาคตของเมือง ของประเทศ อยากให้เด็กทุกคนมีความสุข และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขในอนาคต ไม่ว่าอยากจะเป็นอะไร ก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือ หาความรู้ ปลุกนิสัยที่ดี มีวินัยในการใช้ชีวิตด้วย
“ขอให้น้อง ๆ ทุกคนมีความสุขในวันนี้นะ” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2569 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "LET'S GAME ON" พาเด็ก ๆ ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเกมยุค 90s สุดคลาสสิก ที่เต็มไปด้วยสีสันและความทรงจำมากมาย พร้อมลุ้นของรางวัลมากมาย จัดเต็มโซนกิจกรรมสุดมันส์ 10 ซุ้มกิจกรรม ได้แก่ ซุ้มที่ 1 "ชู้ตให้โดน โยนให้เข้า" ซุ้มที่ 2 "เจ้าหนูนักแม่นธนูน้อย" ซุ้มที่ 3 "รางรถซิ่ง" ซุ้มที่ 4 "ลานประลองฮอกกี้น้ำแข็ง" ซุ้มที่ 5 "มือไวใจถึง" ซุ้มที่ 6 "เหรียญนําโชค" ซุ้มที่ 7 "สิงห์นักบิดตัวน้อย" ซุ้มที่ 8 "ตู้เกมมหาสนุก ซุ้มที่ 9 "สนามประลองเต้น" ซุ้มที่ 10 "สนามเกมพองลม"
สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือ “ถึงหัวจะดื้อความรู้ ถึงหูจะบ้วนคำขวัญ แต่ใจอย่าทิ้งความฝัน สร้างสรรค์ชีวิตในแบบของเรา” ซึ่งต้องการสื่อสารถึงธรรมชาติของเด็กและเยาวชน ที่อาจไม่ได้เรียนรู้หรือรับฟังทุกอย่างตามกรอบเดิม ๆ อย่างสมบูรณ์แบบ แต่สิ่งสำคัญคือการไม่ละทิ้งความฝัน มีความมุ่งมั่น และกล้าที่จะออกแบบเส้นทางชีวิตของตนเอง พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์รอบตัว