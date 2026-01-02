“ชัชชาติ” มอบคำขวัญวันเด็ก 2569 ชวนเด็กไทยเชื่อในความฝัน สร้างสรรค์ชีวิตในแบบของตนเอง

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ มอบคำขวัญวันเด็ก 2569 ของ กทม. "ถึงหัวจะดื้อความรู้ ถึงหูจะบ้วนคำขวัญ แต่ใจอย่าทิ้งความฝัน สร้างสรรค์ชีวิตในแบบของเรา"
(2 ม.ค. 69) นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 เพื่อเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีความหวัง กล้าคิด กล้าฝัน และใช้ศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์
สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือ “ถึงหัวจะดื้อความรู้ ถึงหูจะบ้วนคำขวัญ แต่ใจอย่าทิ้งความฝัน สร้างสรรค์ชีวิตในแบบของเรา”
โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ต้องการสื่อสารผ่านคำขวัญดังกล่าวถึงธรรมชาติของเด็กและเยาวชน ที่อาจไม่ได้เรียนรู้หรือรับฟังทุกอย่างตามกรอบเดิม ๆ อย่างสมบูรณ์แบบ แต่สิ่งสำคัญคือการไม่ละทิ้งความฝัน มีความมุ่งมั่น และกล้าที่จะออกแบบเส้นทางชีวิตของตนเอง พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์รอบตัว
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการเติบโตของเด็กและเยาวชนอย่างมีความหมาย ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ แต่ควรเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถสร้างคุณค่าในแบบของตนเองได้
โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำขวัญวันเด็กประจำปี 2569 จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของสังคมในอนาคต