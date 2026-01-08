รฟม. ชวนเด็กๆ เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ฟรี!ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ตลอดแนวรถไฟฟ้า

รฟม. ชวนเด็กๆ เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ฟรี! ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 พร้อมร่วมสนุกกับ “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” ตลอดแนวรถไฟฟ้า
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายวิวัฒน์นคร (MRT สายสีชมพู) เตรียมส่งมอบความสุข พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ ในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ด้วยการโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร ฟรี! ครบทั้ง 4 สาย ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ตลอดระยะเวลาให้บริการ รายละเอียดดังนี้
- MRT สายสีน้ำเงิน และ MRT สายสีม่วงให้เด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 140 ซม. แสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารได้ทุกสถานี เพื่อรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้าฟรี (เด็ก 1 คน ต่อคูปอง 1 ใบ) ใช้ผ่านประตูพิเศษ (Swing Gate) เข้าระบบรถไฟฟ้า
- MRT สายสีเหลือง และ MRT สายสีชมพู ให้เด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี หรือมีความสูงไม่เกิน 140 ซม. ที่เดินทางกับผู้ปกครอง และขึ้น - ลงสถานีเดียวกันแสดงตัวที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารได้ทุกสถานี เพื่อขอรับบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีสำหรับเด็ก (เด็ก 1 คน ต่อบัตรโดยสาร 1 ใบ) ส่วนผู้ปกครองชำระค่าโดยสารปกติ
พร้อมกันนี้ รฟม. ยังเตรียมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ รฟม.” ประจำปี 2569 ไว้รอต้อนรับน้องๆ ที่ MRT สถานีพหลโยธิน (บริเวณ Metro Mall ทางเข้าออกหมายเลข 1 และ 5) ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงสุนัข K – 9 จากทีมกู้ภัย รฟม. การเล่นเกม ลุ้นรับของรางวัลมากมาย รวมถึงซุ้มกิจกรรมต่างๆ อาทิ MRTA Photo Booth, ซุ้มจับฉลาก และซุ้มเกมมหาสนุก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเยาวชนและประชาชนในแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.
นอกจากนี้ น้องๆ ยังสามารถนั่งรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ไปร่วมกิจกรรม “MRT ส่งความสุขรับวันเด็ก” ที่จัดขึ้นโดย BEM และมิวเซียมสยาม ณ ลานกิจกรรมมิวเซียมสยาม ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. ที่ MRT สถานีสนามไชย (ทางออกที่ 1) รวมถึงสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง และ MRT สายสีชมพู เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นตามแนวสายทางรถไฟฟ้าได้เช่นกัน