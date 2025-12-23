คค. - รฟม.ส่งความสุขคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้า MRT 4 สาย ถึงตี 2

นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ได้มอบของขวัญปีใหม่ 2569 ให้ประชาชน ภายใต้แนวคิด “H.N.Y 2569 - Happiness of All เดินทางอย่างมีความสุขทุกเส้นทาง, Network of Care ดูแลใส่ใจอย่างเป็นระบบและทั่วถึง, Year of Safety ปีแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนและทุกการเดินทาง” เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มทางเลือกการเดินทาง และมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณประชาชนที่ใช้บริการระบบคมนาคมของรัฐตลอดทั้งปี
ในการนี้ กระทรวงคมนาคม และ รฟม. พร้อมด้วยผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 4 สาย ได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) บริษัทอีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) และ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (MRT สายสีชมพู) มีความตั้งใจจะส่งมอบขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยขยายเวลาสิ้นสุดการให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สายสีน้ำเงิน สายสีเหลือง และสายสีชมพู จากเดิมเวลา 24.00 น. ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2569 โดยรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสถานีต้นทาง/ปลายทางในเวลา 02.00 น.
โดยประชาชนสามารถนำรถมาจอดที่อาคารและลานจอดรถของรถไฟฟ้า MRT ซึ่งเปิดให้บริการ ดังนี้
รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง อาคารจอดรถ 4 แห่ง ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน อาคารจอดรถ 4 แห่ง ที่สถานีลาดพร้าว สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ สถานีหลักสอง (2 อาคาร) และลานจอดรถ 11 แห่ง ที่สถานีกำแพงเพชร สถานีรัชดาภิเษก สถานีห้วยขวาง สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (2 ลาน) สถานีพระราม 9 สถานีเพชรบุรี สถานีสุขุมวิท สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (2 ลาน) และสถานีสามย่าน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) อาคารจอดรถ 1 แห่ง ที่สถานีคลองบ้านม้า และลานจอดรถ 1 แห่ง ที่สถานี รฟม. เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
รถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยมีลานจอดรถในแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีเคหะฯ และอาคารจอดรถในแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต จำนวน 2 แห่ง ที่สถานีแยก คปอ. และสถานีคูคต เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2569
รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง อาคารจอดรถ จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีศรีเอี่ยม เปิดให้บริการฟรี ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2569
รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู อาคารจอดรถ จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีมีนบุรี เปิดให้บริการฟรี ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2569
นอกจากนี้ รฟม. ได้กำชับให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าทุกสาย จัดเตรียมมาตรการต่างๆ ในระบบรถไฟฟ้า เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน โดยจัดเตรียมขบวนรถเสริมให้เพียงพอต่อการให้บริการในกรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่นในระบบรถไฟฟ้าและไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง การเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบถึงเวลาเปิด – ปิดให้บริการรถไฟฟ้า และขบวนรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายให้ผู้โดยสารทราบอย่างทั่วถึง การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่สถานีให้พร้อมปฏิบัติงานและจัดเตรียมช่องทางพิเศษสําหรับจําหน่ายเหรียญโดยสาร/บัตรโดยสาร เตรียมไว้ในสถานีที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ตลอดจนเตรียมความพร้อมมาตรการความปลอดภัย เพื่อเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า อาคารและลานจอดแล้วจร
สอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลการให้บริการรถไฟฟ้า MRT ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 แอปพลิเคชัน Bangkok MRT และเว็บไซต์