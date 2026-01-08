สพฐ. ขยับสั่งตั้งคณะกรรมการสอบ “ครูบี๋” อื้อฉาว ย้ำให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

เลขาธิการ กพฐ. รับเรื่องร้องเรียนกรณี “น้องน้ำตาล เมียหลวง 2026” ร้องขอสอบวินัยร้ายแรง “ครูบี๋” ครูหญิงพัวพันความสัมพันธ์กับสามีทหาร ย้ำครูต้องยึดจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและเยาวชน
วันนี้ (8 ม.ค.) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายพิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้แทนรับเรื่องร้องเรียนกรณีข้าราชการครูรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเกียรติศักดิ์และชื่อเสียงของวิชาชีพครู และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ ณ บริเวณหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
นายพิเชฐร์ วันทอง ระบุว่า จากเหตุดังกล่าว สพฐ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างร้ายแรงกรณีดังกล่าวแล้ว และจะดำเนินการสอบสวนพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากพบว่าข้าราชการครูรายดังกล่าวกระทำผิดวินัยในเรื่องอื่นนอกจากนี้ หรือมีข้าราชการครูคนใดมีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องดังกล่าวด้วย ให้คณะกรรมการฯ รายงานมายัง สพฐ. โดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป หากผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะร้องทุกข์คำสั่งที่ออกมา ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งได้
“ทั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ. ได้กำชับให้ดำเนินการด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่าย อย่างโปร่งใสและรอบคอบ พร้อมทั้งเน้นย้ำกำชับไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ให้กำกับติดตามความประพฤติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือหลักคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นสำคัญ เพราะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและเยาวชน เพื่อสังคมที่มีคุณภาพต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว