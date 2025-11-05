สพฐ. เล็งเปิด “พิพิธภัณฑ์ สพฐ.” บอกเล่าประวัติการศึกษาไทย ผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำ พร้อมผนึกกำลังภาคเอกชน สานต่อ CONNEXT ED และเดินหน้าสื่อสารเรียนรู้ "ประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง" ผ่านการประชุมใหญ่ 27 พ.ย.นี้
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สพฐ. ครั้งที่ 41/2568 พร้อมด้วย นายพิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการ กพฐ. นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ รองเลขาธิการ กพฐ. และนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย รองเลขาธิการ สพฐ. โดยเน้นย้ำข้อสั่งการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วน พร้อมมอบแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการสำนักต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบ Zoom meeting
นายพิเชฐ กล่าวว่า วันนี้ในที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญต่างๆ เรื่องแรกคือ สพฐ. มีแนวคิดจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์ของ สพฐ. เพื่อรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของ สพฐ. ตั้งแต่ยุคโรงเรียนประชาบาล พัฒนาสู่กรมสามัญศึกษา จนถึงปัจจุบัน โดยมีการแสดงผลงานและความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่ดีขึ้น ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และทิศทางอนาคต รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น จอทัชสกรีน หรือระบบเสมือนจริง เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้พัฒนาการและบทบาทของ สพฐ. อย่างเข้าใจง่ายและทันสมัย
ในด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สพฐ. ร่วมกับภาคเอกชนภายใต้โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 7,000 โรงเรียน และมีบริษัทร่วมกว่า 400 แห่ง มีการใช้เทคโนโลยีระบบ Cloud เข้ามาช่วยเก็บรวบรวมสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว พร้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งเร็วๆ นี้ ก็ได้เข้าหารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ในการขอสนับสนุนเทคโนโลยีที่กระทรวงมีอยู่ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา และจะเพิ่มเติมให้ครอบคลุมจาก 7,000 โรงเรียน ขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ 29,005 แห่ง ต่อไป
ด้าน การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง สพฐ. มุ่งพัฒนาให้เข้มข้นและร่วมสมัย ตามที่ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญและต้องการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง โดยบูรณาการในหลายวิชา สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน พร้อมเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน OBEC Channel เพื่อสื่อสารนโยบายรัฐบาลและแนวปฏิบัติตามหลักสูตร รวมถึงสิ่งที่เรากำลังดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษา โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดูแลกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศธ. ร่วมมอบนโยบายที่จะขับเคลื่อนยกระดับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
“นอกจากนี้ ยังได้หารือเรื่องการพัฒนาระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ที่อำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการและภาคส่วนอื่น ๆ ตามแนวปฏิบัติของ กพร. ส่วนกลาง ที่ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ที่พูดถึง E - government การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานให้ตอบโจทย์ อาทิ งานด้านธุรการ การเงิน และสวัสดิการข้าราชการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเริ่มทำตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและปีนี้ก็จะพัฒนาระบบอื่นเพิ่มเติม และเรื่องสุดท้าย คือ ยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุน ODOS ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยปีนี้มีนักเรียน สังกัด สพฐ. ที่มีสิทธิได้รับทุน 3,298 คน ในจำนวนนี้ 59 คนจะไปศึกษาต่อที่สหรัฐฯ อังกฤษ และออสเตรเลีย ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาการศึกษาไทย ที่จะได้คนเก่งเข้ามาในระบบและพร้อมพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว