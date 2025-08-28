คุรุสภาชงสั่งพักใบอนุญาตครูสระบุรี ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน รอวินิจฉัยเพิกถอน

คุรุสภาชงสั่งพักใช้ใบอนุญาตครูสระบุรี ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน รอวินิจฉัยเพิกถอน ย้ำต้องจัดการเด็ดขาด ไม่ปล่อยให้ทำร้ายนักเรียน
นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา กรณีครูชายในโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.หนองแค จ.สระบุรี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมหลังก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนหญิง อายุ 7 ขวบ จำนวน 3 ราย และข่มขู่โดยการถ่ายภาพเพื่อแบล็กเมล์ นั้น
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่นักเรียนทุกคน สั่งการให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของบุคคลที่เป็นข่าว พบว่า เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู มีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู
“การดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับเรื่องเข้าสู่การพิจารณาทางจรรยาบรรณของวิชาชีพแล้ว ซึ่งการกระทำผิดดังกล่าวนั้น เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง โดยในเบื้องต้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไว้ก่อน โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวน ทั้งนี้ หากการสอบสวนแล้วเสร็จ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะพิจารณาวินิจฉัยกำหนดระดับความผิดทางจรรยาบรรณ ซึ่งกรณีความผิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ถือเป็นความผิดที่ร้ายแรง มีโทษถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” นายอนุกูล ระบุ
นายอนุกูล กล่าวย้ำว่า ครูต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้และปกป้องลูกศิษย์ การที่ครูประพฤติผิดด้วยการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนเป็นเรื่องร้ายแรง จะต้องเร่งจัดการทันที โรงเรียนจะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ซึ่งในขั้นแรกคุรุสภาจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตฯ ไว้ก่อน แต่หากผลการสอบสวนออกมาแล้วปรากฏว่ามีความผิดจริง ครูคนนี้จะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้อีกต่อไป พร้อมทั้ง ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป