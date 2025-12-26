“นฤมล”เผยบอร์ด ก.ค.ศ. อนุมัติเกณฑ์ฯ ประเมินรางวัลผลงานเชิงประจักษ์ ตอบโจทย์นโยบายสร้างขวัญกำลังใจให้ครูพัฒนาตนเอง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ศ. ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 11/2568 โดยมีคณะกรรมการ และ นายธนู ขวัญเดช เลขาธิการ ก.ค.ศ. ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้อนุมัติหลักเกณฑ์ที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากผลงานเชิงประจักษ์ สามารถขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษได้ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่จะช่วยยกระดับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเปิดทางเลือกให้ครูผู้ที่มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ สามารถนำรางวัลดังกล่าวมาใช้ในการเสนอขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ และ เชี่ยวชาญพิเศษ
“หลักเกณฑ์ฯ นี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ว 9 - ว 12/2564 เดิม (ว PA) โดยยังคงใช้รูปแบบการประเมินผ่านระบบ DPA ในด้านที่ 1 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน และด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน โดยได้เพิ่มทางเลือกใหม่สำหรับด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด สามารถนำรางวัลนั้นมาเสนอเป็นผลงานในด้านที่ 3 ได้ เพราะเราเห็นว่า ครูที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบจนมีผลงานโดดเด่นและได้รับการยอมรับในระดับสูงเช่นนี้ สะท้อนถึงความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและคุณค่าเทียบเท่ากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการประเภทอื่น” ศ.ดร.นฤมล กล่าว
ศ.ดร. กล่าวย้ำอีกว่า การแก้ไขหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ได้ขัดต่อเจตนารมณ์เดิมของการประเมิน (ว PA) ที่ให้ความสำคัญกับผลการปฏิบัติงานจริงที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพียงแต่เพิ่มทางเลือกให้ครูผู้ที่มีผลงานดีเด่นระดับสูง โดยยังคงต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และผ่านการประเมินผ่านระบบ DPA เช่นเดิม แต่เป็นนโยบายหลัก ที่จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจและเป็นการยกย่องครูผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยอมรับในระดับสูง พร้อมทั้งเป็นแรงจูงใจให้ครูทุกคนพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าต่อไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อเด็กและเยาวชนของชาติในระยะยาว
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์นี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. จะตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณารางวัลจากผลงานเชิงประจักษ์ฯ พร้อมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน และพัฒนาระบบ DPA ให้รองรับหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต่อไป