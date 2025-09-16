xs
สพฐ. ยืนยัน งบเช่าใช้อุปกรณ์การเรียนถูกต้อง โปร่งใส 118 เขตพื้นที่ฯ เลือกได้อิสระตามบริบท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 16 กันยายน 2568 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สพฐ. ครั้งที่ 34/2568 โดยเน้นย้ำข้อสั่งการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วน และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่ได้สั่งการไปแล้ว โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการเขตตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบ Zoom meeting

ภายหลังการประชุม ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมาย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. แถลงผลการประชุมในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ เรื่องแรก คือ การติดตามความก้าวหน้าในการเช่าใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับผู้เรียน ในโครงการ Anywhere Anytime ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์โน้ตบุ๊ก โครมบุ๊ก หรือแท็บเล็ต ซึ่งเราได้ติดตามความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 118 เขต ล่าสุดมีสำนักงานเขตพื้นที่ฯ 3 แห่งที่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, สพป.นครสวรรค์ เขต 2, สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และเหลืออีก 76 เขตที่ยังอยู่ในระหว่างร่างขอบเขตงาน (TOR) ในวันนี้เราก็ได้มีการประชุมชี้แจงเพื่อติดตามเร่งรัดในการดำเนินการให้แล้วเสร็จทันปีงบประมาณ 2568 หรือภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้กระบวนการเช่าใช้อุปกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนทั่วประเทศ โดยยังคงรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

“งบสำหรับเช่าใช้อุปกรณ์ของโครงการ Anywhere Anytime เป็นงบประมาณที่มีความชัดเจน และได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปดำเนินการเช่าตาม TOR ของแต่ละเขตพื้นที่ฯ โดยไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องเช่าซื้อจากบริษัทใด โดยให้เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการหาผู้รับจ้างได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่และไม่มีการกำหนดคุณสมบัติหรือสเปกเครื่องแบบเฉพาะเจาะจง เพราะถือว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากเรากำหนดไว้ตอนตั้งของบเมื่อถึงตอนจะจัดซื้อก็อาจล้าสมัยไปแล้ว เพราะฉะนั้นการเช่าซื้อให้เกิดความทันสมัยจะต้องเปิดโอกาสให้กับโรงเรียนและเขตพื้นที่ฯ เลือกผู้รับจ้างได้เอง ดังนั้นขอให้ไม่ต้องกังวลต่อการเช่าซื้อในครั้งนี้ เพราะเป็นงบประมาณถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอให้ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องเท่านั้น ส่วนการดำเนินการในปี 2569 ทางสำนักงบประมาณไม่ได้มีการเพิ่มงบประมาณให้กับ สพฐ. ตามที่ได้ขอไปเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนั้นในปีการศึกษาหน้าจึงยังใช้กับพื้นที่เดิมคือระดับชั้นมัธยมปลาย ม.4-6 ในกลุ่ม 118 เขตพื้นที่ฯเดียวกันกับในปีนี้ครับ” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

และอีกเรื่องที่น่าสนใจ คือ สพฐ. ได้ประกาศแนวทางการนำผลการประเมินตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ไปใช้ในสถานศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 ที่กำหนดให้ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ โดย สพฐ. ได้ประกาศแนวทางเพื่อนำไปใช้ในการวัดและประเมินผล และพัฒนาการเรียนรู้ ในสถานศึกษาต่างๆ ได้แก่ สถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551, สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา, สถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนต้น (ชั้น ป.1-3) พ.ศ. 2568 และโรงเรียนหรือสถานศึกษานำร่องที่ใช้ระบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไป















