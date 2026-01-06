อว.เดินหน้ารุกยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน 3 สาขาหลัก "AI-เกษตรอัจฉริยะ-วิทยาศาสตร์อาหาร" หารือ "Tsinghua SIGS" เตรียมขยายความร่วมมือเชิงลึกจัดตั้งวิทยาเขตในไทย

กระทรวง อว.เดินหน้ารุกยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน 3 สาขาหลัก "AI-เกษตรอัจฉริยะ-วิทยาศาสตร์อาหาร" หารือ "Tsinghua SIGS" บัณฑิตวิทยาลัยชั้นนำจากสาธารณประชาชนจีน เตรียมขยายความร่วมมือเชิงลึกจัดตั้งวิทยาเขตของ Tsinghua SIGS ในไทย
เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการประชุมหารือในประเด็น “การแลกเปลี่ยนแนวนโยบายความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและนวัตกรรม แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำหลักสูตรร่วม และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัย” กับคณะผู้แทนจากบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติเซินเจิ้น มหาวิทยาลัยชิงหัว (Tsinghua Shenzhen International Graduate School : Tsinghua SIGS) สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน นำโดย Prof. Dr. Wu Qianyuan, Assistant Dean for Academic Affairs of Tsinghua SIGS โดยมี นางเพ็ญนภา กัญชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ดร.ลักษมณ สมานสินธุ์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 3B ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว.
ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า ไทยมีความต้องการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ร่วมกับ Tsinghua SIGS โดยได้วางแนวทางความร่วมมือผ่านการพัฒนาหลักสูตรร่วม (Joint Curriculum), การทำวิจัยร่วม และโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (Visiting Professors & Exchange Program) โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยไทย เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ที่ Tsinghua SIGS เพื่อนำองค์ความรู้กลับมาต่อยอดการเรียนการสอนในไทย โดยโฟกัสที่ 3 สาขาสำคัญ ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI), เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science & Technology)
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวง อว. ยังได้เสนอแนวคิดความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาเขตของ Tsinghua SIGS ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย เพื่อเป็นฐานการผลิตบุคลากรคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาค และเพื่อเชื่อมโยงการศึกษา การวิจัย และอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน Prof. Dr. Wu Qianyuan กล่าวว่า Tsinghua SIGS มีความพร้อมขยายความร่วมมือเชิงลึกกับประเทศไทย ทั้งในมิติการศึกษา วิจัย และการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและเอกเข้าร่วมทำงานและวิจัยร่วมกับภาคเอกชนชั้นนำของไทย เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และเอสซีจี (SCG) เป็นต้น
ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง อว. ที่พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและนวัตกรรมของทั้งสองประเทศให้เติบโตไปพร้อมกัน
สำหรับ Tsinghua SIGS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 ณ นครเซินเจิ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้าง "University City" ของรัฐบาลจีน ที่ดึง 3 มหาวิทยาลัยท็อปของประเทศ (Tsinghua, Beijing Univ., Harbin Inst. of Tech.) มารวมพลังสร้างเมืองแห่งการศึกษาระดับโลก โดย Tsinghua SIGS มีความโดดเด่นด้านสหวิทยาการ (Interdisciplinary) บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์วัสดุ, Data Science, AI, วิศวกรรมทางทะเล และสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาซับซ้อนในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่