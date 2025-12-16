“พันธ์ุเพิ่มศักดิ์“ เปิดตัวแพลตฟอร์ม AI E-Learning ปลุกทักษะแห่งอนาคต ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคใหม่ ให้คนไทยเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมได้รับประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ดร.พันธ์ุเพิ่มศักดิ์ อารุณี รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มการเรียนรู้ AI เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (AI E-Learning Plafrom) โดยมี รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ดร.จารุรินทร์ ภู่ระย้า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขับเคลื่อนและพัฒนา อววน. สำนักงานปลัดกระทรวง อว. นายศวิต กาสุริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) สวทช. และ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ คณะผู้บริหารกระทรวง อว. และคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วม ณ โรงแรม ควีนสแลนด์ กทม.
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า หนึ่งในพันธกิจของกระทรวง อว. คือการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลระบบอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยยืดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญยิ่งขึ้นในยุคที่เทคโนโลยี โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ ที่เปลี่ยนแปลงวิถีการทำงานและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการอย่างรวดเร็ว ในช่วงปี 2565 กระทรวง อว. ได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565 - 2570) ต่อคณะรัฐมนตรี และได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 แผนดังกล่าวถือเป็นหมุดหมายสำคัญ ที่ผลักดันให้ประเทศไทยเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และระบบนิเวศนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่ภูมิทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย Al และนี่เองคือจุดเริ่มต้นและรากฐานสำคัญของโครงการ Training Center เฉพาะทางด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ที่เรากำลังเดินหน้าในวันนี้
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวต่อว่า แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้าน AI ที่กำลังเปิดตัว เป็นกลไกแรก ๆ ที่จะช่วยเปิดโอกาสให้แรงงานทักษะ สูงในอุตสาหกรรม ผู้สำเร็จการศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบการไทย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเครื่องมือ Al ที่จำเป็นต่อการทำงานในอุตสาหกรรมยุคใหม่ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมจริงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือจากทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และพันธมิตรในทุกภาคส่วน ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเตรียมระบบนิเวศ เพื่อรองรับการยกระดับทักษะของกำลังคนไทยอย่างเป็นระบบ โดยพันธมิตร มหาวิทยาลัยในเครือข่าย จะเข้ามาสนับสนุนให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภูมิภาคเข้าถึงองค์ความรู้นี้ และต่อยอดเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างครบวงจร และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในที่สุด
“การประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มการเรียนรู้ AI เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งสำคัญ ที่จะต่อยอดสู่การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างครบวงจรในอนาคตอันใกล้” ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าว
รศ.ดร.ปิติวัฒน์ กล่าวว่า แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้าน AI เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต เป็นผลผลิตสำคัญชิ้นหนึ่งภายใต้โครงการการสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) เฉพาะทางด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการพัฒนาทักษะและยกระดับกำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่ริเริ่มโดยสำนักงานปลัดกระทรวง อว. มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่กลุ่มแรงงานทักษะสูงในภาคอุตสาหกรรม ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท รวมถึงนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา หรืออุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ AI ร่วมกับการทำงานในภาคอุตสาหกรรม อันเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยสู่ยุคอุตสาหกรรมดิจิทัลและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถปรับตัวได้ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในระดับโลก โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่การสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ออกแบบหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ และออกแบบหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์เฉพาะทางสำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง
รศ.ดร.ปิติวัฒน์ กล่าวต่อว่า แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้าน AI ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ของผู้ประกอบการ ที่เข้ามาเชื่อมต่อสู่เป้าหมายการพัฒนาผู้ประกอบการของประเทศไทย ซึ่งต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัย และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เข้ามาช่วยสร้างฐานผู้เรียน และต่อยอดเป็นระบบการสนับสนุนผู้ประกอบการและภาคส่วนอุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญครบวงจร
ภายในงานแถลงข่าวดังกล่าว การบรรยายหัวข้อ "Al Transformation: Preparing Peopleware for the Future"โดย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเสวนาพิเศษในหัวข้อ "The Evolving Role of Al and Workforce Readiness in Driving Competitiveness" โดย Prof. Xiao Ma Professor and Director of Centre for Business Transformation Nottingham Business School
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ภวิกา มงคลกิจทวีผล ผู้จัดการทั่วไปอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่