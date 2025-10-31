Thai-BISPA จัดงานประจำปี Thai-BISPA Day 2025 รวมพลังเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมจากทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association: Thai-BISPA) ได้จัดการประชุมสัมมนาและนิทรรศการประจำปี Thai-BISPA Day 2025 ณ ห้อง Lumphini Grand Hall ชั้น 10 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี กรุงเทพมหานคร
งานปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “THAILAND’S NEXT INNOVATION FORCE - People Who Drive Innovation” สะท้อนถึงความสำคัญของบุคลากรด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management Professionals) และผู้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางด้านนวัตกรรม (Innovation Intermediaries) ในฐานะกลไกเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบุคลากรกลุ่มนี้ทำหน้าที่สนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprises) ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี หรือองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยกลไกการถ่ายทอดองค์ความรู้และการให้คำปรึกษา ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบนิเวศนวัตกรรม ทางสมาคมฯ ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม iLEAP (Innovation Leadership & Excellence Advancement Platform) แพลตฟอร์มที่จะเร่งการส่งเสริมศักยภาพและสร้างนักจัดการนวัตกรรมมืออาชีพแบบก้าวกระโดด
รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า “สมาคม Thai-BISPA เป็นศูนย์กลางเครือข่ายของกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศและในระดับสากล ปีนี้ถือเป็นปีที่ 16 ของสมาคมฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพกลไกสนับสนุนการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ตอบสนองโอกาสและความท้าทาย อันจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในที่สุด”
ดร. สุวิทย์ คุณกิตติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานบริหารบริษัท Origgin Ventures Thailand กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง Origgin Ventures Thailand และสมาคม Thai-BISPA ความร่วมมือที่มุ่งเสริมสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมและการพาณิชย์เทคโนโลยีของประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยสุนทรพจน์นี้จะกล่าวถึงแนวทางที่ทั้งสององค์กรจะร่วมมือกันในการสนับสนุนการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน การพัฒนาขีดความสามารถด้านการพาณิชย์ทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างกิจการใหม่ การเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเครือข่ายนวัตกรรม และการเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพและเทคโนโลยีของไทยก้าวสู่ระดับภูมิภาคและนานาชาติ
ภายในงานมีพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสมาคมฯ กับ Origgin Ventures Thailand การเปิดตัวผู้เข้าร่วมโครงการ University Venture Creation Program (UVC Program) ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถสถาบันอุดมศึกษาในการถ่ายทอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและเกิดการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จ และเป็นปีแรกที่ Thai-BISPA ร่วมมือกับ Sustainism Initiatives มอบประกาศนียบัตร INNO For Sustain ซึ่งเป็นการเชิดชูนวัตกรรมที่โดดเด่นด้านความยั่งยืน
นอกจากจะมีการออกบูธของหน่วยงานเครือข่ายสมาชิกแล้ว ทางสมาคมฯ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานสมาชิกกิตติมศักดิ์ บริษัท CP All จำกัด (มหาชน) ในการจัดกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในเครือข่ายอีกด้วย
เป็นประจำทุกปีสำหรับรางวัล Thai BISPA Awards ที่ปีนี้ ทางสมาคมฯ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท มอบแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดดเด่นในการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรางวัลชนะเลิศผู้ประกอบการดีเด่น (Best Incubatee Award) ได้แก่ บริษัท สไปก์ อาร์ชิ เทคโทนิคส์ จำกัด และ บริษัท สาติ จำกัด และทางสมาคมฯ ยังร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบการที่คว้ารางวัลจาก AABI Awards ประจำปี 2025 จัดขึ้นโดยสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเอเชีย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2025 ที่ผ่านมา ณ เมืองซูราการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยปีนี้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลถึง 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล AABI Torch Award for Best Nominee (Thailand) คือ บริษัท พีทูเอ อินโนเวชั่น จำกัด และ รางวัล AABI Torch Award for Internationalization คือบริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด
เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทย ในการนี้ ทางสมาคมฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในกับผู้ประกอบการและนวัตกรรมของไทย จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรม เพื่อร่วมสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมของประเทศไทยสู่เวทีระดับสากล
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.thaibispa.or.th