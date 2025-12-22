ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ มหาวิทยาลัยยอนเซ วิทยาเขตมิเร สาธารณรัฐเกาหลี ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนและงานวิจัยคุณภาพสูง ตอบสนองความท้าทายยุคการแพทย์แม่นยำ

วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ มหาวิทยาลัยยอนเซ วิทยาเขตมิเร (Yonsei University Mirae Campus) สาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุม 3D – 301 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โดยมี ศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง รอรับผู้แทนพระองค์
ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ ยอน ซอบ ฮา อธิการบดีมหาวิทยาลัยยอนเซ วิทยาเขตมิเร สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ มหาวิทยาลัยยอนเซ วิทยาเขตมิเร สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย การศึกษา และการฝึกอบรมระหว่างสถาบัน โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนและ ศาสตราจารย์ ชุล ฮี มิน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมรังสีบูรณาการ มหาวิทยาลัยยอนเซ วิทยาเขตมิเร สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในฐานะสถาบันการศึกษาวิจัยและวิชาการชั้นสูง มีภารกิจด้านจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัย ทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรม และความเป็นเลิศโดยมีคณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เป็นหนึ่งในส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวิสัยทัศน์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยอนเซ วิทยาเขตมิเร สาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา การฝึกอบรมระยะสั้น การแลกเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานและการดูงาน รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการ (Symposia) การประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshops) การประชุม (Conferences) และการสัมมนา(Seminars) ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ ร่วมกัน
มหาวิทยาลัยยอนเซ วิทยาเขตมิเร สาธารณรัฐเกาหลี ให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบสหวิทยาการ (Convergence) โดยบูรณาการด้านซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีข้อมูล (Data Science) สุขภาพดิจิทัล (Digital Healthcare) วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) การบริหารสุขภาพ (Health Administration) และวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการชีวการแพทย์ (Biomedical Laboratory Science) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะด้านสุขภาพดิจิทัล สามารถนำ AI , Big Data และเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในยุคการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) และการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลนอกจากนี้ ภาควิชาวิศวกรรมรังสีบูรณาการยังมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านรังสีมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านฮาร์ดแวร์และชอฟต์แวร์รังสี เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนในวงการแพทย์ด้านรังสี และสุขภาพดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะสร้างโอกาสใหม่ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรทางวิชาการ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างไทย – เกาหลีในด้านสุขภาพดิจิทัลและวิศวกรรมรังสีอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง และยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในยุคการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) และเทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัลให้กับทั้งสองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป