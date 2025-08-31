“นสช.WELLNESS” จัดพิธีมอบรางวัล “องค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ” ครั้งที่ 6 เดินหน้าหนุน “ประเทศไทยเป็นเมืองหลวง Wellness ของโลก”

สถาบันการสร้างชาติ ร่วมกับคณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ (นสช.Wellness) รุ่นที่ 6 จัดพิธีมอบรางวัล “องค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ”ครั้งที่ 6 เดินหน้าหนุนประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็น “เมืองหลวง Wellness ของโลก” องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม หลายแห่งได้การรับรองมาตรฐานองค์กรสุขสภาพ พร้อมแสดงความยินดีกับผู้คว้าโล่รางวัลเกียรติยศ “THAILAND WELLNESS Corporate Nation-Building Award”
ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีพร้อมด้วย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ กรรมการแพทยสภา ประธานอำนวยการหลักสูตร นสช.Wellness ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้แทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์จตุพร ทิพยทิฆัมพร ผู้แทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล นพ.ชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตลอดจนผู้บริหารองค์กรที่ได้ร่วมโครงการ และผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมแสดงความยินดี
โครงการ Wellness CNB รุ่นที่ 6 มีองค์กรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม จำนวนมากเข้าร่วมโครงการ อาทิ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ โรงแรมเซ็นทารา อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) บริษัท กิจดี ดีไซน์ จำกัด เป็นต้น
โดยองค์กรที่มีผลงานดีเลิศทุกด้านคว้ารางวัลเกียรติยศ “THAILAND WellnessCorporate Nation-Building Award” 2025 คือ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ ประธานในพิธี กล่าวว่า “การสร้างสภาวะของสุขสภาพที่ดีหรือ Wellness ของบุคลากร ในองค์กรต่าง ๆ จะนำไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในด้านกาย-ใจ-จิต ซึ่งจะทำให้บุคลากรเหล่านั้นมีขีดความสามารถสูงในการทำงาน ส่งผลให้ทุกองค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ร่วมดำเนินกิจการได้อย่างมี Productivity สูง และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายดังที่ตั้งใจไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญยิ่ง ในการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ประเทศ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน”
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยมี Wellness เป็นจุดแกร่งที่สุดของประเทศ สถาบันการสร้างชาติมีวิสัยทัศน์อยากทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวง Wellness ของโลก เป็นต้นแบบที่ดีที่สุดของโลกด้าน Wellness ได้โดยส่งเสริมการจัดระบบการทำงานเพื่อทำให้ทุกสถานที่ทํางานช่วยสร้าง Wellnessให้พนักงานได้ครบถ้วนทุกมิติ ทั้งกาย ใจ จิต เศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง เพื่อให้ประเทศไทยที่เรารักเป็นเมืองแห่งความสุข นำสิ่งดีร่วมสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองและจะเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้ด้วย จึงได้มีโอกาสนำเสนอต่อรัฐบาลให้มีการบรรจุ Wellness เข้าเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทำให้คนไทยมี Wellness ที่ดี และทำให้ประเทศไทยพ้นความจนประชาชนอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะยกระดับเป็นประเทศที่มีรายได้สูงต่อไป
“ดังนั้น โครงการ Wellness CNB จะช่วยวางรากฐานที่สำคัญสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของประชากรไทยด้วย เป็นโครงการที่พนักงานก็ Win องค์กรก็ Win สังคมก็ Win และประเทศชาติก็ Win ด้วย สถาบันการสร้างชาติ จึงเป็นศูนย์รวมคนดี คนเก่ง คนกล้า เป็นสถาบันที่สร้างคน เพื่อคนจะไปสร้างชาติต่อ จึงขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 6 นี้ และอยากเชิญชวนหน่วยงานทุกประเภทในประเทศเข้าร่วมทำโครงการนี้ด้วยกัน”ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ระบุ
ขณะที่ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ กรรมการแพทยสภา ประธานอำนวยการหลักสูตร นสช.Wellness กล่าวว่า แสดงความยินดีกับ “รางวัลที่ทุกท่านได้รับในวันนี้ มิได้สะท้อนเพียงความสำเร็จขององค์กรของท่านเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักฐานแห่งความตั้งใจ ความพยายามและการทุ่มเทอย่างจริงจังในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างสุขสภาพที่ดี ทั้งกาย ใจ จิต เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในองค์กร และส่งต่อไปยังสังคม ประเทศชาติของเรา ทั้งยังทำให้ประเทศไทยสร้างความประทับใจให้กับทั่วโลก ผมขอชื่นชมทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการ Wellness CNB และได้ก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ การที่ทุกท่านได้ร่วมลงมือขับเคลื่อนโครงการฯ นี้ ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของสังคมไทยแล้ว”