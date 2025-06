“หมอประสิทธิ์” แจงแชตหลุด ไม่ใช่ไลน์ทางการแพทยสภา ตอบ yes แค่รับทราบ ย้ำตัดสินตามหลักการไม่สนใจผู้ป่วยเป็นใคร

วันนี้(12 มิ.ย.) ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภา ตอบคำถามเพิ่มเติมภายหลังจากแถลงผลการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาในวาระ การพิจารณาหนังสือยับยั้งมติลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของคณะกรรมการแพทยสภาจากสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภา โดยที่ประชุมมีมติยืนยันมติเดิมที่ให้ลงโทษแพทย์ 3 คนที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไปรักษาตัวที่ชั้น 14 รพ.ตำรวจ ว่า กระบวนการหลังจากนี้ ในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จในการแจ้งมติไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพราะวันนี้กรรมการแพทย์สภารับรองมติ นั่นหมายความว่าสามารถที่จะดําเนินการได้เลยส่วนการพิจารณาคำชี้เแจงของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ในฐานะสภานายกพิเศษในการวีโต้มติของแพทยสภา โดยใช้เวลา 15 นาทีนั้น ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า กระบวนการในวันนี้ของการประชุมคณะกรรมการแพทย์สภา เป็นกระบวนการที่รับฟังข้อคิดเห็นอย่างชัดเจน“ท่านสภานายกพิเศษ ได้มาให้ความคิดเห็นของท่านต่อมติของแพทยสภา ซึ่งท่านวีโต้ ขณะเดียวกัน วันนี้กรรมการแพทยสภาทุกท่าน เพราะมีบางท่านอาจจะไม่ได้มาเข้าประชุมในครั้งที่แล้ว ได้รับเอกสารที่ทางสภานายกพิเศษส่งถึงแพทยสภา ตั้งแต่เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว“เหตุผลแห่งการวีโต้ทั้งหมดทุกท่านได้รับเอกสารนั้น พร้อมกับวันนี้ กรรมการแพทยสภา มีการนําข้อมูลเหล่านั้นมาทําเปรียบเทียบให้เห็นมติของกรรมการแพทยสภาเพราะเหตุใด เหตุผลของการยับยั้งที่มาจากสภานายกพิเศษเพราะเหตุใดแล้วก็มีบทวิเคราะห์ ทั้งหมดนี้กรรมการแพทยสภาทุกท่านได้เห็นข้อมูลเหล่านี้แล้วใช้ดุลพินิจด้วยตัวท่านเอง จากข้อมูลที่มีกับเหตุผลต่างๆ โดยมีมติมาตามนี้“วันนี้ผมคิดว่าเป็นกระบวนการที่โปร่งใสชัดเจนและทุกท่านสามารถใช้ดุลพินิจได้ภายใต้หลักวิชาการ ข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็เหตุผลครับ”ส่วนกรณีที่มีแชตไลน์หลุดของแพทยสภาที่มองว่าอาจเป้นการกระทำผิดจริยธรรมเสียเอง ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ที่เราไม่โต้ตอบใดๆ แต่วันนี้เราจะได้ให้ข้อมูลจากทุกท่านนะครับ ข้อมูลที่กล่าวว่ามีแชตหลุดนั้นจริงๆ เป็นข้อมูลที่อยู่ในไลน์กลุ่มที่ไม่ใช่ไลน์กลุ่มเป็นทางการของแพทย์สภา เป็นข้อมูลที่แพทย์ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการแพทยสภา มีการเมนชั่นถึงแล้วจริงๆ ขออนุญาตนิดนึงนะครับ ที่ผมจําเป็นต้องออกชื่อเพราะในแชตนั้นพูดถึงคุณทักษิณ ชินวัตร“แล้วก็ในไลน์ที่มีที่มีผู้คีย์ yes ลงไปหลายท่านใช้ไลน์ ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะเกิดเหตุการณ์ เวลาคนส่งมา เราได้รับแล้วบางทีเราก็ yes บางที เราก็ happy ที่ไม่ได้หมายความทั้งหมดนั้น 1.นี่ไม่ใช่ line กลุ่มที่เป็นทางการของแพทยสภา ถ้าว่าไปแล้วนะครับ ที่ส่งเข้ามาไม่ได้มาจากของแพทยสภานะครับ“อันที่ 2 การตอบนั้นไม่ได้มีการคีย์อะไรเข้าไปเพื่อแสดงความคิดเห็น เป็นการ เหมือนกับเรา yes ตามลงไปนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะกระทบคําตอบคือไม่ใช่“และประเด็นที่ 3 ที่สําคัญผมกราบเรียนสื่อมวลชนทุกท่านตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม การพิจารณาวาระนี้ของแพทยสภาไม่ได้สนใจด้วยซ้ําว่าใครคือผู้ป่วย เราพิจารณาตามหลักการ หลักวิชาการ พิจารณาไปตามนั้น แล้วก็ปลอดจากปัจจัยรอบข้าง“เพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุญาตที่จะสื่อให้กับท่านสื่อมวลชนด้วยนะครับ ว่า ณ วันนี้ข้อมูลเหล่านี้ที่ออกมา เราก็อาจจะทยอยให้ดูนะครับ แต่วันนี้สาระใหญ่มาสรุปมติของกรรมการแพทย์สภาในวันนี้ครับ”ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวอีกว่า การลงมติวันนี้ ไม่ใช่เกินแค่ 2 ใน 3 แต่ทั้ง 3 วันนี้เราพิจารณาเป็นรายกรณี แต่ละกรณีกรรมการแพทยสภาที่เห็นชอบกับมติเดิมเกิน 60 เสียงขึ้นไปใน 69 เสียงที่สามารถออกเสียงได้“เห็นชัดเจนนะครับ ผมคิดว่าวันนี้ชัดเจนมากในเหตุผลแห่งการที่ออกมติเดิมก็คือเหตุผลที่เราลงโทษตั้งแต่คราวที่แล้ว เรากลับไปดูก็จะได้เข้าใจตรงกัน เพราะวันนี้ไม่ได้มีเหตุผลที่อะไรต้องเพิ่มเติมครับ” ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าว.