Samsung จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับศักยภาพแรงงานไทย

ซัมซุง ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ภายใต้แนวคิด “Empowering Thailand’s Workforce with Innovation and Sustainable Growth” เพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้พร้อมสู่อนาคต ด้วยการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับความยั่งยืน
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นปีที่8 ของการสานต่อพันธกิจร่วมกันระหว่างซัมซุงและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยที่ผ่านมา มีแรงงานไทยเข้าร่วมอบรมแล้วกว่า 12,000 คน ครอบคลุมสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างเทคนิคจอแสดงผล และช่างซ่อมมือถือ ซึ่งช่วยสร้างบุคลากรที่มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง สำหรับปีนี้ ตั้งเป้าพัฒนาแรงงานเพิ่มอีกกว่า 2,500 คน พร้อมขยายการฝึกอบรมครอบคลุม Soft Skills อาทิ การสื่อสาร การบริการลูกค้า และการคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงงานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว
นายสิทธิโชค นพชินบุตร President of Mobile Experience Division บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ กล่าวว่า ซัมซุงเชื่อมั่นว่าผู้คนคือหัวใจของนวัตกรรม ความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในครั้งนี้จึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเสริมสร้างทักษะเชิงเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปลูกฝังมุมมองด้านความยั่งยืน ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต เพื่อให้แรงงานไทยสามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวที่สำคัญ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้เป็นการตอกย้ำพันธกิจร่วมกันในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ผ่านการบ่มเพาะทักษะและนวัตกรรมที่จะสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้กับสังคมไทย ซัมซุงยังคงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเขาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ชาญฉลาด ยั่งยืน และแข็งแกร่งในทุกมิติ
นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด คือการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และสำหรับการลงนามความร่วมมือในวันนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอขอบคุณซัมซุงสำหรับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่างปรับอากาศมูลค่า 277,700 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่เน้นทักษะด้านเทคนิคเท่านั้น แต่ยังปลูกฝังทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้แข็งแกร่งในระยะยาวอีกด้วย
การสานต่อความร่วมมือปีที่ 8 ระหว่างซัมซุงและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตอกย้ำความสำเร็จของการจับมือภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ผ่านการพัฒนาทักษะ แรงงาน นวัตกรรม และการเติบโตอย่างยั่งยืน ความร่วมมือนี้ไม่เพียงมุ่งยกระดับทักษะเชิงวิชาชีพ แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างแรงงานไทยที่มีคุณภาพรอบด้าน พร้อมแข่งขันได้ในระดับโลก ซัมซุงและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังคงเดินหน้าลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง วางรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับสังคม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ชาญฉลาด ยั่งยืน และเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับทุกคน