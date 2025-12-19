ประกันสังคม เพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2569 ผ่านออนไลน์ 4 ช่องทาง ระหว่างถ่ายโอนระบบ SSO Core
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถดำเนินการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2569
ได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการด้านการรักษาพยาบาลของตนเอง โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดช่องทางการให้บริการในแต่ละช่วง ดังนี้
1. ช่วงวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2568 ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์ (สปส.9-02) เพื่อขอเปลี่ยนสถานพยาบาลด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
2. ช่วงวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569 สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อรองรับระบบ SSO Core ซึ่งเป็นระบบบริการข้อมูลใหม่ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้
* เว็บไซต์ สปส.: www.sso.go.th (ระบบ E-self service)
* แอปพลิเคชัน: SSO Plus
* Line Official: @ssothai
* แอปพลิเคชัน: ทางรัฐ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านช่องทางดังกล่าวจะมีผลการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ดังนี้:
* ยื่นระหว่าง 20 - 31 ธันวาคม 2568: สิทธิการรักษา จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
* ยื่นระหว่าง 1 - 4 มกราคม 2569: สิทธิการรักษา จะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2569
3. ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนสามารถเลือกยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ทั้งช่องทางออนไลน์ หรือ ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก
นางสาวกาญจนา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ สถานพยาบาลที่เลือกเปลี่ยนควรเป็นสถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ทำงานหรือพักอาศัยอยู่ เพื่อให้สามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมได้จากนายจ้าง หรือผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th รวมถึงสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการแจ้งข้อมูลผลการเปลี่ยนสถานพยาบาลให้ทราบผ่านสถานประกอบการของนายจ้าง ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS บนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและทันเวลา
ผู้ประกันตนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 กด 1 ให้บริการฟรีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง