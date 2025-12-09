“สปส.” เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย กระทุ้งนายจ้างต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน30วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน

กระทุ้งนายจ้าง ต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเริ่มทำงานวันแรกในสถานประกอบการ ขู่ฟอดนายจ้างไม่ปฏิบัติจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความมั่นคงและสวัสดิการที่เหมาะสม ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์โดยกองทุนเงินทดแทน โดยการเชิญชวนให้นายจ้างยื่นแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้แก่ลูกจ้างภายใต้สิทธิประโยชน์โดยกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย โดยนายจ้างต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเริ่มทำงานวันแรกในสถานประกอบการ
สำหรับนายจ้างที่ต้องการยื่นแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้าง สามารถทำได้ 2 วิธี
วิธีที่หนึ่ง ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัดหรือสาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ลูกจ้างสัญชาติไทย
1.กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม สปส.1-03
2.ไม่ต้องมีเอกสารแนบ
3.ไม่ต้องใช้แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส.9-02 ลูกจ้างชาวต่างชาติ, ต่างด้าว
1. กรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03
2.สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง
3.สำเนาใบอนุญาตทำงาน
4.สำเนาเอกสารการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวกรณีพิเศษ
ส่วน วิธีที่สอง เพื่อยกระดับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้สะดวกสบาย และทันสมัยมากยิ่งขึ้น กองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มวิธีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยนายจ้างสามารถยื่นแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้างได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ผ่านระบบ e – Service ของสำนักงานประกันสังคม
ยื่นแบบขึ้นที่เบียนลูกจ้างผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ผ่านระบบ e – Service
1. เข้าไปที่ www.sso.go.th
2. ลงทะเบียนและ พิมพ์แบบ สปส.1-05
3. ไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม
4. เจ้าหน้าที่อนุมัติ User Password
หากนายจ้างไม่ปฎิบัติจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย สำนักงานประกันสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี พร้อมต่อยอดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อรองรับแรงงานรุ่นใหม่ที่กำลังเข้าสู่ระบบให้มีหลักประกันที่สามารถรองรับชีวิตการทำงานได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 โทร.ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ไลน์ @ssothai หรือ www.sso.go.th