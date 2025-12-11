“สปส.” เดินหน้ายกระดับกลไกคุ้มครองแรงงาน“กองทุนเงินทดแทน”

“สปส.” เดินหน้ายกระดับกลไกคุ้มครองแรงงานผ่าน “กองทุนเงินทดแทน” มุ่งสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วประเทศ ลดการสูญเสีย ลดความเสี่ยง และสร้างความมั่นคงให้แรงงานไทยสู่ความยั่งยืน
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า เพื่อให้แรงงานทุกคนมีหลักประกันเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมจึงให้ความคุ้มครองและให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างอย่างทั่วถึงตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เนื่องจากตระหนักดีว่าความปลอดภัยของลูกจ้างคือหัวใจสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม เพื่อให้แรงงานทุกคนมีหลักประกันเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน สำหรับ กองทุนเงินทดแทนถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานโดยให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ เป็นผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพียงฝ่ายเดียว
ตัวอย่างการคำนวณ
-240,000 บาท (ฐานเงินค่าจ้างที่กำหนดไว้)
-(0.2-1.0 % (อัตราเงินสมทบของแต่ละประเภทกิจการ)
= 240,000 X 0.2 % = 480 บาท
เป็นอัตราเงินสมทบตามมาตรา 1 ท้ายประกาศกระทรวงฯ ซึ่งมีอัตราเงินสมทบที่เหมาะสมกับงานลักษณะงานเสี่ยงภัยในการทำงานของแต่ละกิจการ โดยมีอัตราต่าง ตั้งแต่ 0.20 – 1.00 และใช้ตั้งแต่นายจ้างเริ่มขึ้นทะเบียนจนครบ 4 ปีปฏิทินการจัดเก็บเงินสมทบจะเรียกเก็บเป็นรายปี โดยคำนวณจากค่าจ้างของลูกจ้างในรอบปี ไม่เกิน 240,000 บาท ต่อคน ต่อปี คูณกับอัตราเงินสมทบของประเภทกิจการ ซึ่งกำหนดตามระดับความเสี่ยง ตั้งแต่ร้อยละ 0.2 ถึง 1.0 กิจการที่มีความเสี่ยงต่ำ จะมีอัตราเงินสมทบที่น้อยกว่า ในขณะที่กิจการที่มีความเสี่ยงสูง ก็จะมีอัตราที่สูงขึ้นตามโครงสร้างความปลอดภัยของงานแต่ละประเภท
“เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการอย่างจริงจัง กองทุนเงินทดแทนจึงได้พัฒนาคการคำนวณการจ่ายอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นายจ้างดูแลสถานประกอบการให้เกิดความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทั้งปีระบบนี้ทำหน้าที่เหมือนกับ รางวัลแห่งความปลอดภัย สำหรับสถานประกอบการที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีสถิติการเกิดเหตุน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเมื่อสถานประกอบการจ่ายเงินสมทบตามอัตราหลักครบ 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคมจะนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานมาคำนวณ อัตราส่วนการสูญเสีย และใช้เป็นเกณฑ์ปรับลดหรือปรับเพิ่มเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ ถ้านายจ้างบริหารจัดการความปลอดภัยได้ดี ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่มีการสูญเสียในสถานประกอบการ นายจ้างก็จะได้รับสิทธิในการลดอัตราเงินสมทบลง ถือเป็นแรงจูงใจที่เชื่อมโยงทั้งความปลอดภัย และประโยชน์แรงงาน” นางสาวกาญจนา กล่าวย้ำ
กองทุนเงินทดแทน จึงไม่ได้เป็นเพียงเป็นกลไกคุ้มครองแรงงาน แต่ยังเป็นช่วยยกระดับความปลอดภัยของสถานประกอบการทั่วประเทศ สร้างมาตรฐานการทำงานที่ดีขึ้น ลดการสูญเสีย ลดความเสี่ยง และสร้างความมั่นคงให้แรงงานไทยในระยะยาวต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 โทร.ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ไลน์ @ssothai หรือ www.sso.go.th