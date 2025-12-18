"ตรีนุช"เร่งผลักดันมาตรการ ช่วยนายจ้าง-ผู้ประกันตน สั่ง สปส. ลดเงินสมทบ มาตรา 33 และ 39 ใน 9 จังหวัดประสบภัยน้ำท่วม

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าได้เร่งให้ สปส.เพิ่มมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกันตน ใน 9 พื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ซึ่งนอกจากมาตรการขยายระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตามที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ได้ให้ สปส. เร่งหามาตรการเพิ่มเติม โดย สปส. ได้เสนอมาตรการลดอัตราเงินสมทบ มาตรา 33 และมาตรา 39 ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 9 จังหวัดภาคใต้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เงินสมทบงวดเดือน ธ.ค. 68 – พ.ค.69
นางสาวตรีนุช ย้ำว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญสูงสุดต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติ พร้อมมอบหมายหน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการต่างๆ ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มมาตรการลดเงินสมทบ โดยสำนักงานประกันสังคมได้เสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณาการลดอัตราเงินสมทบเป็นระยะเวลา 6 เดือน (เงินสมทบงวดเดือน ธ.ค.68 – พ.ค.69) แก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ม.33 /ม.39 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 หลังจากนี้จะได้เร่งเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีผลบังคับใช้และสามารถช่วยเหลือได้ทันต่อสถานการณ์
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือ นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ตามประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาภาระของสถานประกอบการและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรง โดย ครม.ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการขยายระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบไปแล้ว และได้พิจารณามาตรการเพิ่มเติมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย โดยได้เสนอเพิ่มมาตรการลดอัตราเงินสมทบเพื่อช่วยให้สถานประกอบการสามารถคงการจ้างงานต่อไปได้ในสถานการณ์วิกฤต พร้อมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลให้ยังคงอยู่ในระบบประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง และไม่เสียสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ ซึ่งมาตรการลดอัตราเงินสมทบในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย เป็นระยะเวลา 6 เดือน จะเริ่มตั้งแต่การนำส่งเงินสมทบงวดเดือนธันวาคม 2568 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2569 ดังนี้
- อัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมอัตราฝ่ายละร้อยละ 5 ปรับลดเหลืออัตราฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน
- อัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 จากเดิมอัตราร้อยละ 9 (หรือเดือนละ 432 บาท) ปรับลดเหลืออัตราร้อยละ 5.90 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน (หรือเดือนละ 283 บาท)
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่าคณะกรรมการประกันสังคม ได้เห็นชอบมาตรการดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 และจะเร่งดำเนินการเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะรัฐมนตรีต่อไป สำนักงานประกันสังคมขอยืนยันว่า จะเร่งประชาสัมพันธ์รายละเอียดเมื่อมาตรการประกาศใช้ พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนและนายจ้างในพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์และมาตรการช่วยเหลือได้อย่างครบถ้วนและทันต่อสถานการณ์