รมว.วัฒนธรรม นำประกอบพิธียกอ้อยอครู–เสวนาหมอลำ ‘ร้อยแก่นสารสินธุ์’ ดันหมอลำสู่เวทีวัฒนธรรมโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธียกอ้อยอครู และกิจกรรมเสวนาหมอลำ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และอาหาร (Creativity and Gastronomy Tourism) ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธียกอ้อยอครู และกิจกรรมเสวนาหมอลำ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และอาหาร (Creativity and Gastronomy Tourism) โดยมี ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชุนชนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชรแกรนด์บอลรูม โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นทั้งนี้ พิธียกอ้อยอครู เป็นวัฒนธรรมอีสาน ที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งความกตัญญู ผ่านพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งศิลปวัฒนธรรมอีสาน ที่ร่วมแสดงความเคารพและขอบคุณครูหมอลำ ผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นหัวใจของภาคอีสาน
อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมเสวนาหมอลำ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และอาหาร (Creativity and Gastronomy Tourism) มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับการแสดงหมอลำสู่สากล ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเรื่องหมอลำและการแสดงพื้นบ้านอีสาน ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมภาคอีสานเข้มแข็งสู่สากลอย่างเต็มรูปแบบ ปิดท้ายด้วยการระดมความคิดเห็น เพื่อผลักดันศิลปะการแสดงหมอลำสู่นานาชาติที่ประชาชนท้องถิ่นจะมาร่วมสืบสานในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะยกระดับหมอลำให้เป็นวัฒนธรรมที่สร้างชื่อเสียงระดับโลก