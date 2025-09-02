“กขป.เขต 7” ประชุมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพสาธารณะ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 7 เปิดประชุมครั้งแรก ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน แก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” มีนพ.วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน
วันนี้ (2 ก.ย.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องมงกุฎเงิน ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ชุดที่ 3 เขตพื้นที่ 7 จัดประชุมครั้งที่ 1/2568 โดยมี นายแพทย์วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ กขป. เขต 7 เข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระสำคัญ อาทิ การรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กขป.ชุดที่ 3 การนำเสนอทิศทางนโยบายการดำเนินงานของ กขป. และองค์กรเลขาร่วม (สธ., สปสช., สสส.) รวมถึงการขับเคลื่อนระบบข้อมูลสนับสนุนด้านนโยบายสาธารณะ (SHARE) โดยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
นอกจากนี้ ยังมีการเลือกประธานและรองประธาน กขป. เขต 7 พร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของ กขป.ชุดที่ 2 และข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในชุดที่ 3
นายแพทย์วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวในที่ประชุมว่า เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 7 ครอบคลุมพื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ซึ่งเผชิญปัญหาสุขภาพที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ต้องการการวางระบบดูแลผู้สูงวัยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และกระบวนการสนับสนุนต่างๆ
คณะกรรมการ กขป. ชุดนี้จะเป็นพลังสำคัญของภาคประชาชนในการทำงานร่วมกับภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ