ขอนแก่นจัดใหญ่ "หมอลำเฟสติวัล ร้อยแก่นสารสินธุ์"ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-มหกรรมยิ่งใหญ่แห่งปี! 12 วัน 12 คืน จ.ขอนแก่นเตรียมจัด “หมอลำเฟสติวัล ร้อยแก่นสารสินธุ์”
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ2568
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดขอนแก่น เตรียมสร้างปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมครั้งสำคัญ เปิดเวทีสุดยิ่งใหญ่ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ในงาน “หมอลำเฟสติวัล ร้อยแก่นสารสินธุ์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ เทศกาลงานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2568 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2568 รวมระยะเวลา 12 วัน 12 คืน เพื่อเฉลิมฉลองและสืบสานเสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมหมอลำอันเป็นมรดกสำคัญของภาคอีสาน
มหกรรมครั้งนี้อัดแน่นด้วยกิจกรรมที่ผสมผสานความบันเทิงและสาระความรู้ทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว:
1. การแสดงหมอลำระดับตำนาน: พบกับการแสดงจากศิลปินหมอลำชื่อดังและคณะหมอลำพื้นบ้านแบบต่อเนื่อง อาทิ คณะรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ (30 พ.ย.), แม่ราตรี ศรีวิไล (ศิลปินแห่งชาติ) (1 ธ.ค.), คณะคำผุนร่วมมิตร (3 ธ.ค.), คณะหมอลำใจเกินร้อย บอย ศิริชัย (8 ธ.ค.)
2. เวทีรวมซูเปอร์สตาร์: วันที่ 9 ธันวาคม เตรียมพบกับซูเปอร์สตาร์ชั้นนำของวงการ ทั้ง ไหมไทย หัวใจศิลป์, ยูริ โตเกียวมิวสิค, และร็อกเกอร์ในตำนาน ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
3. สืบสานประเพณี: ร่วมเป็นสักขีพยานใน พิธียกอ้อยอครู ซึ่งเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งของชาวอีสาน
4. นิทรรศการและภูมิปัญญา: จัดแสดง นิทรรศการภูมิปัญญาหมอลำ เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ของศิลปะการแสดงนี้
5. รสชาติอีสานแท้: ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นเลิศรส และชมการสาธิตเมนูเด็ดกว่า 26 เมนู พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมคุณภาพเยี่ยมจากกลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์
การจัดงาน “หมอลำเฟสติวัล ร้อยแก่นสารสินธุ์” คาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานแบบอีสานแท้ ("ความม่วนซื่น") และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในช่วงปลายปีนี้