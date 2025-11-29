เสวนา “เปิดใจ...เข้าใจไมเกรน” ภายใต้โครงการ Migraine Matters: “Breaking the Stigma, Understanding Migraine” 2025

ชมรมโรคปวดศีรษะแห่งประเทศไทย ร่วมกับสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา “Breaking the Stigma, Understanding Migraine – เปิดใจ...เข้าใจ “ไมเกรน” ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคมเกี่ยวกับโรคไมเกรน ซึ่งเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยในกลุ่มวัยทำงาน และเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียความสามารถในการทำงานและการศึกษาเล่าเรียน
ผศ. นพ.สุรัตน์ ตันประเวช ประธานชมรมโรคปวดศีรษะแห่งประเทศไทย ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ไมเกรนเป็นโรคที่พบได้บ่อยมาก แต่ผู้ป่วยไมเกรนกลับถูกเข้าใจผิดจากคนรอบข้างอยู่บ่อยครั้ง หลายคนยังคิดว่าเป็นเพียงอาการปวดหัวธรรมดา หรือคิดว่าผู้ป่วย “คิดมาก” หรือ “อ่อนไหวเกินไป” ทั้งที่แท้จริงไมเกรนเป็นโรคทางสมองที่มีผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก อาการปวดศีรษะรุนแรงร่วมกับอาการคลื่นไส้ ไวต่อแสง เสียง และกลิ่น รวมถึงความรู้สึกสมองทึบ ส่งผลให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถทำงานหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ด้าน ผศ. ดร. นพ.จรุงไทย เดชเทวพร หัวหน้าสาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเสริมว่า ผู้ป่วยไมเกรนมักเผชิญ “stigma” จากคนรอบข้าง ทั้งในครอบครัว ที่ทำงาน และสังคม ทำให้ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยลังเลที่จะมาพบแพทย์หรือไม่กล้าบอกอาการจริง การขาดความเข้าใจนี้อาจส่งผลให้โรครุนแรงและเรื้อรังมากขึ้น “ความไม่เข้าใจของสังคม กลายเป็นภาระที่หนักพอ ๆ กับไมเกรนเอง” จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้องและต่อเนื่องไปยังทุกภาคส่วนในสังคม
ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านย้ำว่า ไมเกรนสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้จริง หากได้รับการวินิจฉัยและการดูแลที่เหมาะสม ปัจจุบันมีทั้งการรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวด การรักษาเพื่อป้องกันไมเกรน รวมถึงการปรับพฤติกรรมที่ช่วยลดการเกิดอาการ การพบแพทย์แต่เนิ่น ๆ จะช่วยลดความถี่และความรุนแรงของอาการได้อย่างชัดเจน และลดความจำเป็นในการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม
ในช่วงท้ายของการแถลงข่าว รศ. นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข รองประธานและเลขานุการชมรมฯ ได้สรุปประเด็นที่ต้องการสื่อสารว่า “ไมเกรนเป็นโรคจริง ไม่ใช่แค่ปวดหัวธรรมดา และผู้ป่วยต้องการความเข้าใจมากกว่าคำตัดสิน ถ้าสังคมเข้าใจมากขึ้น ผู้ป่วยก็จะกล้าขอความช่วยเหลือและเข้าถึงการรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งช่วยให้อาการดีขึ้นได้จริง” พร้อมชวนทุกภาคส่วนร่วมกันเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อลด stigma ในสังคมไทย
งานเสวนาครั้งนี้ยังเปิดเวทีให้ผู้ป่วยไมเกรนร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริง และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง เป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความเข้าใจและสนับสนุนผู้ป่วยไมเกรนในประเทศไทย