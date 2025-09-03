กองทัพกัมพูชาเปิดรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศเข้าเป็นทหารเติมกำลังพล

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่า กองทัพกัมพูชาได้ประกาศเปิดตัวโครงการเกณฑ์ทหารทั่วประเทศ ที่มีเป้าหมายรับสมัครอาสาสมัครเยาวชนเข้าเป็นทหารราบ ที่เป็นหนึ่งในความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ
โครงการดังกล่าวมีขึ้นตามคำสั่งของรัฐบาล กระทรวงกลาโหม และกองบัญชาการทหารบก โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อกำกับดูแลกระบวนการสรรหา ที่รวมถึงการกระจายใบสมัคร คัดกรอง ตรวจสอบประวัติ และการอนุมัติในขั้นสุดท้าย
รายงานระบุว่า การยื่นใบสมัครจะเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.ย. ตามหน่วยทหารและสำนักงานปฏิบัติการที่กำหนดในแต่ละเขต โดยคณะอนุกรรมการในแต่ละเขตจะมีหน้าที่รวบรวมใบสมัครและดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น ก่อนส่งผลการพิจารณาไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง หลังจากนั้น ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ย. สำนักเลขาธิการจะดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล ก่อนที่ทีมคัดเลือกจากกองทัพจะดำเนินการตรวจสุขภาพและประเมินคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัติบุคคลในระดับชาติเป็นรอบสุดท้าย และภายในวันที่ 30 ก.ย. เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการเกณฑ์เข้าเป็นทหารของกองทัพอย่างเป็นทางการ
สำหรับเกณฑ์การรับสมัคร รายงานระบุว่า ผู้สมัครต้องเป็นเพศชายสัญชาติกัมพูชา อายุระหว่าง 18-25 ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นอย่างน้อย และมีส่วนสูงอย่างน้อย 160 เซนติเมตร มีสุขภาพแข็งแรง ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ติดยาเสพติด หรือโรคทางระบบประสาท จะไม่สามารถสมัครได้
ผู้สมัครจะต้องแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐบาล และไม่มีประวัติอาชญากรรม ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐสามารถสมัครได้ต่อเมื่อลาออกจากตำแหน่งแล้วเท่านั้น
กองทัพกัมพูชาระบุย้ำว่า ญาติของทหารประจำการ ทหารผ่านศึก และอดีตทหารที่พิการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดอื่นๆ โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การตรวจสอบประวัติโดยกองราชอาวุธหัตถ์ และการตรวจสารเสพติดโดยคณะกรรมการคัดเลือก
คณะกรรมการสรรหาเน้นย้ำว่าโครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาโครงสร้างกำลังพลของกองทัพให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเสริมสร้างการป้องกันประเทศ.