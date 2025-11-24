“ตรีนุช” รมว.แรงงาน เปิดประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2568 ชูโมเดลประกันสังคมยุคใหม่ สู่สุขภาพดี-การคลังมั่นคงอย่างยั่งยืน

เมื่อที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ “ระบบประกันสังคม เพื่อสุขภาพและการคลังที่ยั่งยืน” โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสันติ นันตสุวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการของสำนักงานประกันสังคมทั้ง 7 คณะ ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้ประกันตน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชนให้การต้อนรับ
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนในโอกาสเป็นประธานการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2568 ว่า ในปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ “ระบบประกันสังคม เพื่อสุขภาพและการคลังที่ยั่งยืน” SSO Healthcare Financing – Pathway to Sustainable Future ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ระบบประกันสังคมจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องทั้งด้านคุณภาพบริการสุขภาพและความมั่นคงทางการคลัง การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นเวทีสำคัญในการสื่อสารทิศทางและสถานการณ์ระบบประกันสุขภาพภายใต้ประกันสังคม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อเสนอเชิงวิชาการ และร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบประกันสังคมในระยะยาว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวเน้นย้ำว่า การประชุมในวันนี้มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบประกันสังคมไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและรองรับความท้าทายในอนาคต โดยได้กำหนด 3 เป้าหมายหลักได้แก่
1. สื่อสารสถานการณ์และอนาคตของระบบประกันสุขภาพในประกันสังคม
2. เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อเสนอเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ เพื่อนำบทเรียนด้านการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ ความสมดุลทางการเงินการคลัง และนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์
3. เสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านสุขภาพและการคลัง ระหว่างสำนักงานประกันสังคม (สปส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นางสาวตรีนุช รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า การประชุมในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของมาตรการสำคัญเพื่อยกระดับระบบบริการทางการแพทย์ของประกันสังคมให้มีคุณภาพ คุ้มค่า และมั่งคงทางการเงิน พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกันตนว่า “ประกันสังคม เป็นหลักประกันสุขภาพที่พร้อมดูแลคนทำงานในทุกช่วงวัย”
ด้าน พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในการประชุมวิชาการประกันสังคมวันนี้ว่า การจัดงานครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสำนักงานประกันสังคม ตระหนักว่าระบบการคุ้มครองทางสังคม โดยเฉพาะด้านการแพทย์และสุขภาพของผู้ประกันตน เป็นปัจจัยหลักที่กำหนดคุณภาพชีวิตแรงงาน และมีผลโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังระบุอีกว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและโครงสร้างประชากร ส่งผลให้การดูแลสุขภาพแรงงานเผชิญความท้าทายมากขึ้น ท่ามกลางข้อจำกัดของงบประมาณและทรัพยากร สำนักงานประกันสังคมจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนากลไกการบริหารจัดการกองทุน และยกระดับระบบบริการทางการแพทย์ให้มีความสมดุล โปร่งใสและยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับหัวข้อของการประชุมในวันนี้ “ระบบประกันสังคม เพื่อสุขภาพและการคลังที่ยั่งยืน” สะท้อนเจตนารมณ์ในการพัฒนาแนวทางใหม่เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี พร้อมเดินหน้ารักษามาตรฐานการดูแลผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 450 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะกรรมการประกันสังคม นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน นักวิชาการ สถานพยาบาลและเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป โดยรูปแบบการจัดประชุมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ในช่วงเช้ามีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ระบบการแพทย์ประกันสังคมไทย : จากรากฐานอดีต ก้าวทันปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคต” โดย นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล ประธานกรรมการการแพทย์กองทุนประกันสังคม และต่อด้วยเรื่อง “ถอดบทเรียน : แนวทางการสร้างความยั่งยืนระบบประกันสุขภาพ” โดย รศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
สำหรับในช่วงบ่าย มีการเสวนา เรื่อง “มองรอบด้าน : กลไกการแพทย์และการเงินเพื่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพ” โดยตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อด้วยการเสวนา “ก้าวต่อไป : การแพทย์ประกันสังคมที่ครอบคลุม สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกันตน” โดยนายแพทย์กมลรัชฎ์ จงธนากร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ : ผู้ให้บริการ (ภาครัฐ) นายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน : ผู้ให้บริการ (เอกชน)นายแพทย์สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย กรรมการการแพทย์กองทุนประกันสังคม รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ : ผู้รับบริการ (นักวิชาการ) นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นอกจากนี้ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการวิชาการ ข้อมูลด้านการแพทย์ การแสดงผลงานและนวัตกรรมของสำนักงานประกันสังคม
“สำนักงานประกันสังคม คาดหวังว่าบทสรุปจากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนานโยบายและมาตรการที่ช่วยให้ระบบประกันสังคมของประเทศไทยสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างประชากรได้อย่างยั่งยืน พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากลต่อไป”