รองปลัดกระทรวงแรงงาน “บุปผา” เปิดงานเสวนา “เสริมพลัง สร้างโอกาส เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูญเสียสมรรถภาพ”

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ณ หอประชุมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวบุปผา เรืองสุด รักษาการรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ในพิธีเปิดเวทีเสวนาวิชาการ “เสริมพลัง สร้างโอกาส เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูญเสียสมรรถภาพ : Better Quality of Life for Persons with Disabilities” โดยมีนายองค์รักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ นางนงค์ลักษณ์ ก่อวรกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน และผู้แทนจากองค์กร ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงสำนักงานประกันสังคม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน คณะอนุกรรมการประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี
นางสาวบุปผา เรืองสุด รักษาการรองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูญเสียสมรรถภาพจากการทำงานให้สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ผ่านการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาทักษะ และการให้โอกาสในการจ้างงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”
ในวันนี้ ดิฉันมีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับมอบหมายจากท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดงานเสวนาวิชาการ “เสริมพลัง สร้างโอกาส เพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดีของผู้สูญเสียสมรรถภาพ : Better Quality of Life for Persons with Disabilities” จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการปลูกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน รณรงค์ป้องกันเพื่อลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน และสร้างแนวทางสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ที่สูญเสียสมรรถภาพ โดยมีหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงแรงงาน คือ สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง คือกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสมาคมคนพิการปทุมธานี มาร่วมพูดคุยเสวนาและเปลี่ยนมุมมองความคิดและประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงได้รับตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งลูกจ้างจะได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยยึดลูกจ้างเป็นศูนย์กลาง ตั้งแต่กระบวนการการรักษา การฟื้นฟูและสร้างอาชีพสร้างรายได้ โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือลูกจ้าง กระทรวงแรงงานพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในทุกๆ เรื่องที่จะส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานได้รับโอกาส และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
“การเสวนาในวันนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนและบริการให้ผู้สูญเสียสมรรถภาพสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีโอกาสกลับคืนสู่ตลาดแรงงาน ในรูปแบบที่เหมาะสม” นางสาวบุปผา กล่าว
นางนงค์ลักษณ์ ก่อวรกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประกันสังคม บริหารงานภายใต้กองทุนเงินทดแทน ซึ่งมีภารกิจดูแลคุ้มครองให้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ให้ได้รับค่าทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทนการขาดรายได้ ค่าสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ เสียชีวิต รวมถึงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค ทั้ง 5 ศูนย์ โดยในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จะให้บริการฟื้นฟูแบบครบวงจร คือ ฟื้นฟูทางด้านการแพทย์ ฟื้นฟูทางด้านจิตใจและสังคม และการฟื้นฟูทางด้านอาชีพ เพื่อให้ผู้ที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน สามารถใช้อวัยวะที่เหลืออยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้รับอวัยวะเทียม กายอุปกรณ์เสริม กลับไปใช้ชีวิต เข้าสังคมได้อย่างมั่นใจ มีอาชีพ มีรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
นอกจากนี้ ศูนย์ฟื้นฟูสรรถภาพคนงาน ยังได้มีการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูญเสียสมรรถภาพได้รับโอกาสที่เพิ่มขึ้น ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงดังเดิม และยังมีความร่วมมือกับต่างประเทศที่จะพัฒนาและสร้างโอกาสให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ คือ โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคมและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น (JICA) ที่ได้นำเข้าอุปกรณ์ช่วยขับรถยนต์สำหรับผู้พิการท่อนล่าง (SWORD) ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูให้ได้ฝึกขับรถยนต์ จนถึงกระบวนการเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ โดย JICA ได้สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องทดลองขับ ที่ได้ติดตั้งและดำเนินโครงการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 แห่งนี้ ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อไป
สำหรับผู้ร่วมงานเสวนาวิชาการ “เสริมพลัง สร้างโอกาส เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูญเสียสมรรถภาพ : Better Quality of Life for Persons with Disabilities” ในวันนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะอนุกรรมการฯ กรมการขนส่งทางบก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาสาสมัครแรงงาน เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 300 คน
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนาเกี่ยวกับการป้องกันและลดการประสบอันตรายจากการทำงาน การสร้างโอกาส สร้างอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูญเสียสมรรถภาพ การแสดงนิทรรศการศูนย์วิชาการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้ง 5 ภาค และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากอดีต ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่กลับไปประกอบอาชีพแล้ว นิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และพิธีเปิดร้านกาแฟ สาธิตการฝึกสอนหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขางานอาหารและโภชนาการ (ชงกาแฟ) ของกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญต่อผู้ประกันตนทุกคน ให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ อย่างครบถ้วน เท่าเทียม มีหลักประกันในการดำรงชีวิต สามารถสร้างอาชีพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) โทร. 0 2567 0777 ในวันและเวลาราชการ