“หวนกลิ่นราตรี เดอะมิวสิคัล”ละครเวทีการกุศลโดยนักศึกษาแพทย์รามาฯ เปิดการแสดงแล้ว

นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีจัดละครเวทีการกุศล “Rama D’RAMA” ครั้งที่ 18 “หวนกลิ่นราตรี เดอะมิวสิคัล” ระหว่าง 21-23 พ.ย. 68 ตั้พร้อมงประเด็นชวนขบคิด “รักษาชีวิต” หรือ “ฝ่าฝืนความตาย” “คร่าเอาวิญญาณ” หรือ “ผดุงความปกติสุข” อะไรกันแน่คือสิ่งที่ถูกต้อง..?
วันนี้ (21 พ.ย.) นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดละครเวทีการกุศลรามาดราม่าเพื่อหารายได้มอบให้มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยจัดเป็นปีที่ 18 แล้ว ซึ่งในปีนี้จะจัดการแสดงละครเวทีการกุศล เรื่อง หวนกลิ่นราตรี ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2568 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อนำรายได้สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ และพัฒนาโครงการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
ทั้งนี้กิจกรรมละครเวทีรามาดราม่าของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาและแสดงความมีพหุศักยภาพของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต และสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะในการเป็นผู้นำตามเป้าหมายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ละครเวทีรามาดราม่าทุกครั้ง นักศึกษาแพทย์จะร่วมกันดำเนินการเองทั้งหมด ตั้งแต่ เขียนบท คัดเลือกนักแสดง ฝึกซ้อมการแสดง แต่งเพลง เล่นดนตรี สร้างฉาก จัดหาเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า ฯลฯ นักศึกษาจะนำความสามารถด้านที่ตนเองถนัด โดยเฉพาะด้านศิลปะหลายๆ แขนง มาร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดเป็นการแสดงละครเวทีแต่ละครั้งขึ้นมาได้ และยังสามารถร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อหารายได้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมละครในปีนี้จัดแสดงรวม 5 รอบ โดยรอบปฐมทัศน์ในวันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 2568 เวลา 17.30 - 22.00 น. และวันที่ 22-23 พ.ย. 2568 วันละ 2 รอบ รอบแรก เวลา 13.00-16.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 19.00-22.00 น. ราคาบัตร Zone A 399 บาท และ Zone B ราคา 349 บาท สามารถสั่งซื้อบัตรได้ทาง Ticketmelon https://www.ticketmelon.com/ramadrama/ และขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมละครเวทีรามาดราม่า ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี: “โครงการละครเวที ครั้งที่ 18 ประจำปี 2568” เลขที่บัญชี 026-4-85576-8