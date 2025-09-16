"ทนายวิญญัติ" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" แจงช่วยเหลือลูกความตามสิทธิ์แต่พร้อมรับคำสั่งศาล ไม่คิดหนี

MGR Online - "ทนายวิญญัติ" เผยเข้าเยี่ยม "ทักษิณ" สภาพอิดโรย พูดคุยเรื่องคดี ยืนยันช่วยเหลือลูกความตามสิทธิ์และพร้อมยอมรับคำสั่งศาล ไม่คิดหนี
วันนี้ (16 ก.ย.) เวลา 14.40 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ชินวัตร ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ร่วม 1 ชั่วโมง ว่า วันนี้เข้าเยี่ยมนายทักษิณ มีการพูดคุยเรื่องงานที่ต้องดูแลให้ท่านเกี่ยวกับคดีว่าตอนนี้มีอะไรบ้าง เรื่องภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการ เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรพิเศษ ส่วนเรื่องอื่นก็เป็นการให้กำลังใจท่านเเละเห็นดูมีอาการอิดโรย เพราะตอนบ่ายเป็นช่วงที่ต้องพักผ่อน ปกติท่านต้องอ่านหนังสือเป็นหลักอยู่แล้ว
นายวิญญัติ เผยว่า ส่วนคดีความไม่สามารถบอกได้เพราะเป็นเรื่องระหว่างทนายความกับลูกความ แต่ไม่ได้เป็นความลับกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ขอให้คนที่ชอบมโนอย่าคิดไปแบบนั้น อยากเรียนให้ทราบว่าในฐานะทนายความจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของลูกความที่เป็นผู้ต้องขังในฐานะนักโทษเด็ดขาด อะไรที่ทำได้ก็จะใช้สิทธิ์ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในภายใต้กฎระเบียบ แม้ในทางคดีจะมีข้อถกเถียง ซึ่งมีผู้ไม่เห็นด้วยหลายฝ่ายกับคำสั่งศาลที่อออกมาว่านายทักษิณ ที่ผ่านมาขาดอิสรภาพโดยถูกคุมขังที่โรงพยาบาลตำรวจ จะไม่ถือเป็นการคุมขังหรืออย่างไร เป็นการตั้งประเด็นข้อสงสัยจากหลายฝ่าย ส่วนตนในฐานะทนายความ ได้ดำเนินการตามสิทธิของท่านแล้วก็พร้อมยอมรับคำวินิจฉัยของศาล
นายวิญญัติ เผยอีกว่า ส่วนอนาคตจะมีข้อโต้แย้งหรือกระบวนการทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นขอถกเถียงทางวิชาการ เชื่อว่าสังคมคงไม่เงียบกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าจะเป็นปัญหาทางนิติศาสตร์ หน้าประวัติศาสตร์ใหม่ที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่นักกฎหมายเห็นว่ามีปัญหาที่ต้องถกเถียงกัน นอกจากนี้ สำหรับคดีชั้น 14 ที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของ ป.ป.ช. อาจมีปัญหาในกระบวนการที่ซ้ำซ้อนกับประเด็นอื่นหรือไม่ ส่วนเรื่องผู้ที่ถูกกล่าวหาต้องมีการเตรียมการอยู่แล้วเพราะต้องชี้แจงต่อสู้ข้อกล่าวหา
"เรื่องสิทธิผู้ต้องขังเด็ดขาดนั้น สิ่งที่ต้องมีเป็นเรื่องพื้นฐานตามมาตรฐานผู้ต้องขังทั่วไป และไม่ได้มีอะไรเรียกร้องไปมากกว่านี้ เพราะว่าเงื่อนไขเวลาการคุมขังเป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้น ไม่สามารถเรียกร้องอะไรที่ยังมาไม่ถึง ส่วนอนาคตอาจมีกฎเกณฑ์ใด เงื่อนไขใด จะก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ เราก็จะพยายามที่จะตรวจสอบว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ตามปกติอยู่แล้ว และเชื่อว่าคนที่ถูกคุมขังสูญเสียอิสรภาพไม่มีใครไม่อยากได้อิสรภาพ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย"
นายวิญญัติ เผยต่อว่า ส่วนกระแสข่าวเรื่องการโมฆะพระราชทานอภัยโทษ จำคุก 1 ปี นายทักษิณ เพราะไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบนั้น ตนขอไม่มีความคิดเห็น แต่ขอให้ระวังเพราะทั้งหมดคือพระราชอำนาจ มองว่าอาจเกิดเป็นการล้างแค้นหรือล่าแม่มดหรือไม่ ตนเพียงมีหน้าที่ชี้แจงและปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งนายทักษิณก็ทำตามอยู่แล้ว กลับมารับโทษตามคำพิพากษา ในขณะที่หลายคนบอกว่านายทักษิณจะหนีแต่ท่านก็กลับมา เป็นคำไหนคำนั้น
เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวนายทักษิณ มีการเลี้ยงพิซซ่าภายในเรือนจำกลางคลองเปรม นายวิญญัติ เผยสั้นๆ ว่า ตนปฏิเสธไม่ทราบเรื่องดังกล่าว และคนที่พูดมาก็ขอให้ระวังดีๆ ก็แล้วกัน