"ละคอนมะนุด" ม.เกษตรฯ จัดละครเวที “As you wish โปรดระวังความปรารถนา” 2-3 มี.ค.นี้

วันนี้ (28 ก.พ.) กลุ่ม "ละคอนมะนุด" หรือ Humdrama ซึ่งเป็นนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมจัดสร้างละครเวทีเรื่อง “As you wish โปรดระวังความปรารถนา” ในวันที่ 2-3 มี.ค. 2567 ที่จะถึงนี้ หลังจากการแสดงละครเวทีเรื่อง "ข้าวคอยฝน" ซึ่งจัดขึ้นในงานคอนเสิร์ตการกุศล 80 ปี นนทรีบาน เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อระดมทุนก่อตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบความสำเร็จ โดยมีเสียงตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดีสำหรับละครเวทีเรื่อง "ข้าวคอยฝน" เป็นเรื่องราวของแพทย์หญิงที่ต้องเผชิญกับความสูญเสีย เมื่อเหล่าเกษตรกรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่สามารถเข้ารับการรักษาโรคร้ายได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้เธอใฝ่ฝันถึงสถานที่ที่สามารถรักษาโรคเฉพาะทางเหล่านั้น ซึ่งละครเวทีเรื่องนี้ได้รับเสียงปรบมืออย่างล้นหลาม ในฐานะกระบอกเสียงที่กระตุ้นให้ผู้ชมตระหนักถึงความเดือดร้อนของอาชีพเกษตรกรที่ต้องทุกข์ทรมานจากโรคทางการเกษตรนายเอกดนัย หล่าหา ผู้อำนวยการสร้างละครเวที กล่าวถึงการสื่อสารประเด็นทางสังคมว่า พอยิ่งเราได้ซ้อม ก็ยิ่งรู้สึกว่าโรงพยาบาลสำคัญมาก เราป่วยเราก็ไปหาหมอ แล้วถ้าเกษตรกรป่วย จะไปหาหมอที่ไหน ทำให้เกิดละครเวทีขึ้นมา เพื่อชี้ให้เห็นว่า โรคทางการเกษตรน่ากลัวมากแค่ไหน เกษตรกรควรได้รับการรักษาเฉพาะทางกับโรงพยาบาลที่ชำนาญ จึงเป็นเหตุผลให้เราสร้างโรงพยาบาลนี้ขึ้นมาทั้งนี้ นิสิตทีมงานละคอนมะนุด ได้นำประสบการณ์ ข้อติชมที่ได้รับจากละครเรื่องก่อน มาต่อยอดเพื่อสร้างละครเวทีภายใต้แนวคิด "ละคอนมะนุด...เพื่อความเป็นมนุษย์" ให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด ผ่านละครเวทีขนาดยาว “As you wish โปรดระวังความปรารถนา” เป็นเรื่องราวว่าด้วยชีวิตของคนกลุ่มหนึ่ง ที่ถูกความปรารถนาของตนชักนำมายังสถานที่ลึกลับ ก่อเกิดเป็นเรื่องราวสุขระคนทุกข์หลายเส้นเรื่อง ตั้งแต่เด็กหญิงกับไม้ขีดไฟในพระนครยุคเก่า นักศึกษาผู้ถูกโรคนอนไม่หลับหลอกหลอนจนคลุ้มคลั่ง และสองสามีภรรยาผู้ปรารถนาจะทำให้ความฝันของแต่ละฝ่ายเป็นจริง