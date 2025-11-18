เจมส์–ครูก้อย เบบี้แอนด์มัมฯ บริจาคของอุปโภคบริโภคเพื่อจัดทำถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยุธยา

เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ กรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งเพจ BabyAndMom.co.th เพจให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์ยืนหนึ่งในใจผู้มีบุตรยาก ร่วมส่งต่อพลังน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมรับประทาน ร่วมกับเพจ “มาดามเม้าท์” ภายใต้โครงการ “มาดามปันน้ำใจ ช่วยคนไทยสู้ภัยน้ำท่วม” สิ่งของที่นำไปบริจาคจะถูกจัดเป็นถุงยังชีพเพื่อส่งต่อให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลายากลำบาก พร้อมเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง และก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน