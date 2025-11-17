ชาวบ้านบางบาลอัดอั้น! น้ำท่วมหนักกว่าโถมปี 54 โวยการระบายน้ำ “จะลบเราออกจากแผนที่หรือไม่"

พระนครศรีอยุธยา - สถานการณ์น้ำท่วมอยุธยาวิกฤติต่อเนื่อง หลังเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำท้ายเขื่อน 2,800 ลบ.ม./วินาที ส่งผล 11 อำเภอจมบาดาล ชาวบ้านริมเจ้าพระยาโอดปีนี้น้ำสูงกว่าอดีต แม้ปริมาณปล่อยน้ำน้อยกว่า พร้อมตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการที่ “ทำให้ดูเหมือนน้ำน้อย แต่ท่วมหนักกว่าเดิม”
วันนี้ ( 17 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงรุนแรงต่อเนื่องจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ในอัตรา 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้พื้นที่ 11 อำเภอ 136 ตำบล 899 หมู่บ้าน ถูกน้ำท่วม ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้ว 63,067 ครัวเรือน มีมัสยิดถูกน้ำท่วม 2 แห่ง ถนนในชุมชน 58 สาย สถานที่ราชการ 8 แห่ง โรงเรียน 33 แห่ง และวัด 38 วัด พร้อมมีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำ รวม 18 ราย
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตตำบลบ้านกุ่ม และตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล พบว่าบ้านเรือนริมตลิ่งทั้งสองฟากถูกน้ำท่วมสูงหลายเมตร บางจุดระดับน้ำลึกถึง 3–5 เมตร หลายครอบครัวต้องย้ายขึ้นไปอยู่ชั้น 2 หรืออาศัยอยู่ตามถนนชั่วคราว ขณะที่การเดินทางต้องใช้เรือมานานกว่า 3–4 เดือน รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องนำมาจอดไว้ริมถนน
นายจงรักษ์ ไกลภพ อายุ 56 ปี หนึ่งในชาวบ้าน เปิดเผยด้วยน้ำเสียงอัดอั้นว่า ปีนี้ระดับน้ำสูงจนใช้ชีวิตแทบไม่ได้ แม้ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนจะน้อยกว่าปี 2554 แต่ผลกระทบกลับรุนแรงกว่าอย่างชัดเจน
“ปี 54 ไม่มีปิดคลอง ไม่มีเขื่อนกั้น น้ำมันก็ระบายไป ตอนนี้มีแต่ปิดตรงนั้นกั้นตรงนี้ ทำให้ดูเหมือนน้ำมาน้อย แต่จริง ๆ สูงกว่าเดิมเป็นเมตร บ้านบางบ้านจากเคยท่วมถึงหัวเข่า วันนี้ท่วมถึงเอว บางทีถึงขอบหน้าต่าง”
โดยระบุว่า การก่อสร้างสิ่งกีดขวางและการเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่บางบาล บางชะนี และบ้านกุ่ม รับน้ำแทบทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อประตูระบายน้ำบางบาลที่เคยรับได้กว่า 400 ลบ.ม./วินาที ลดลงเหลือเพียง 170 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้น้ำส่วนเกินทั้งหมดไหลเข้าท่วมชุมชนแทน
นายจงรักษ์ยังกล่าวว่า หลายคนบอกน้ำปีนี้ไม่เท่าปี 54 แต่มันเจ็บนะ เพราะสภาพจริงคือหนักกว่า ผมเก็บสถิติคลองโผงเผงเอง ปี 54 น้ำไป 800 ลบ.ม./วินาที ปีนี้เกือบพัน แต่พื้นที่เรากลับถูกบอกว่ารับได้ ทั้งที่บ้านคนจมหมด ชาวบ้านกอดความลำบากกันมาหลายเดือนแล้ว หากในอนาคตมีการสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มในพื้นที่อื่น แต่ไม่จัดสมดุลการรับน้ำอย่างเป็นธรรม พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในบางบาลอาจกลายเป็นพื้นที่ถูกละเลยในเชิงผังน้ำ
“ถามตรง ๆ จะลบตำบลบางชะนีออกจากแผนที่ไหม ถ้าบริหารน้ำแบบนี้ คนมีเงินก็ย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นหมด วิถีชีวิตเกษตรกรก็พัง พืชผักจะปลูกใหม่อย่างไร ของเก่าก็จมน้ำหมด ชาวบ้านจะอยู่กันอย่างไรในอนาคต”
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมชลประทาน เร่งพิจารณาศักยภาพของแต่ละตำบลตามความเป็นจริง เพื่อกระจายน้ำให้เหมาะสมทั้งฝั่งซ้าย–ฝั่งขวา และหาทางออกที่ทำให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน