ชาวบางบาลสุดกลั้น! น้ำเจ้าพระยาท่วมบ้านมิดหัว ต้องปีนบันไดลิงเข้าชั้นสอง

พระนครศรีอยุธยา - สถานการณ์น้ำท่วมอยุธยาหนักต่อเนื่อง ชาวบ้านวัดจุฬามณี ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล นั่งมองน้ำท่วมบ้านตาปริบ ๆ หลังคิดว่าบ้านยกสูงแล้วแต่เอาไม่อยู่ ปีนี้น้ำหลากแรงจนต้องใช้บันไดลิงปีนขึ้นหลังคาเข้าบ้านชั้นสอง ขณะที่บางรายเผย น้ำท่วมมานาน 2 เดือนซ้ำรอบสาม ได้เงินช่วย 9,000 บาท “ไม่คุ้มแต่ก็ต้องเอา”
วันนี้ ( 11 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนวัดจุฬามณี หมู่ 7 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้น้ำได้เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทุกหลังแล้ว โดยพื้นที่ริมแม่น้ำมีระดับน้ำสูงกว่า 3–4 เมตร
ผู้สื่อข่าวพบชาวบ้านหลายรายนั่งจับกลุ่มพูดคุยกันภายในบ้านที่น้ำท่วมถึงพื้น บางคนบอกเพียงว่า “ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว” ต่างนั่งมองปลาว่ายอยู่ในบ้านเพื่อคลายเครียด
นายพงศ์ศักดิ์ ศรีเจริญ อายุ 73 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า น้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้วในปีนี้ ตรงบริเวณบ้านของตนแม้จะยกสูงที่สุดในหมู่บ้านแต่ก็ยังท่วมมานานเกือบ 2 เดือน ส่วนบ้านริมแม่น้ำท่วมมิดหัวมานานกว่า 3–4 เดือน “ปีนี้น้ำมาหนักจริง ปี 54 น้ำเยอะก็จริงแต่กระจาย ปีนี้มากันทั่วถึง คันกั้นน้ำก็แตกหลายจุด เอาไม่อยู่ ได้เงินช่วย 9,000 บาทก็ต้องเอา แม้จะไม่คุ้มกับความเสียหาย แต่ไม่เอาก็กลัวเขาหาว่าเรื่องมาก” นายพงศ์ศักดิ์ กล่าว
ขณะที่นางน้ำค้าง อายุ 58 ปี ชาวบ้านอีกคน พาผู้สื่อข่าวดูบ้านของตนซึ่งยกพื้นสูงแต่ก็ยังถูกน้ำท่วมชั้นล่างกว่า 1 เมตร เผยว่าถูกน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำอีกถึง 3–4 รอบ “เมื่อคืนดีที่มีคนเตือนว่าอย่าเพิ่งขนของลงมา เพราะคืนเดียวเท่านั้นน้ำก็เข้าท่วมอีก สูงกว่าเดิมอีก บ้านจะเข้าก็ต้องปีนหลังคา ใช้บันไดลิงขึ้นไปทางระเบียงชั้นสอง ได้เงิน 9,000 บาทเหมือนกัน ไม่คุ้มเลย แต่ก็ต้องทนอยู่ไปจนกว่าน้ำจะลด”
สถานการณ์ล่าสุด ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่เตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมอพยพและเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของอำเภอบางบาล ซึ่งถือเป็นจุดรับน้ำสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.